Gran Hermano: el video viral de Los Primos, el grupo de Coti y Frodo con la música de Friends

El furor por Gran Hermano y los altos niveles de rating están convirtiendo al programa en un fenómeno. Tal es así que una fan usó la emblemática apertura de la serie estadounidense Friends para hacer una parodia con los participantes de Gran Hermano que mejor vínculo tienen dentro de la casa y que conforman el grupo "Los Primos".

De qué se trata el edit que combina a Gran Hermano y a Friends y que lleva por nombre Los Primos

La usuaria compartió en su cuenta de Twitter un video en el que reunió varios momentos icónicos que protagonizaron “Los primos” y los editó combinando todo con la apertura de Friends.

El grupo de "Los Primos" se encuentra integrado por Julieta Poggio, Marcos Ginocchio, Coti Romero, Agustín Guardis y Daniela Celis y son los que más aguante tienen fuera de la casa más famosa del país.

Gran Hermano- Los Primos

Con la reconocida canción “I’ll be there for you” de The Rembrandts sonando de fondo, y una edición muy similar a la introducción de la serie, la fanática del reality logró transmitir en tono humorístico la gran unión que hay entre estos cinco participantes.

Incluso, forma parte del video el peluche con forma de banana de Coti, al que llamaron “Bananin”.

En este clip, los cinco hermanitos junto con el muñeco amarillo, reemplazarían a los recordados personajes de Friends: Jennifer Aniston (Rachel), Courtney Cox (Mónica), Lisa Kudrow (Joey), Matthew Perry (Chandler) y David Schwimmer (Ross).

Marcos Ginocchio, Julieta Poggio, Coti Romero y Daniela Celis son los preferidos de la gente y conforman el grupo "Los Primos", el equipo con más aguante fuera de la casa de Gran Hermano.