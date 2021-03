Gran susto para Johnny Depp: un hombre ingresó a su casa y tuvo que sacarlo la policía

Un enorme susto se pegó Johny Depp, y en esta ocasión no tiene que ver con su ex, Amber Heard, cuando se enteró que a su casa había ingresado un intruso quien no dudó de gozar de los beneficios que ofrece la mansión y fue así como abrió el minibar, se sirvió un trago y luego se dio un relajante baño.

La casona, ubicada en las afueras de Los Ángeles, estaba vacía al momento del ingreso de esta persona cuyo nombre no salió a la luz. Fueron los vecinos quienes alertaron con la alarma e inmediatamente varios agentes de la policía llegaron al lugar, en el que aún permanecía el hombre.

En principio, éste se negó a abrir la puerta de entrada y por lo tanto las fuerzas de seguridad, tuvieron que derribarla para poder ingresar y así detener al malviviente.

Ahora, está a disposición de la justicia y Depp, quien ya llegó a su domicilio, pudo constatar que todo estaba bajo control y no faltaban pertenencias.

Al parecer, el hombre en cuestión, sólo quería vivir por un rato la vida de Depp y mientras permaneció en la mansión, recorrió cada ambiente como si fuera el dueño del hogar. Luego abrió el minibar, tomó una copa de cristal y se sirvió un trago, el que llevó a uno de los cuartos de baño para sumergirse en una relajante ducha.

Se dio el lujo de vivir como Johny Depp, aunque sea por un ratito.