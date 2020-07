Johnny Depp acusó de golpeadora a su ex mujer

Con lentes oscuros, barbijo, traje y corbata, el actor Johnny Depp llegó a los Tribunales de Londres en el primer día del juicio contra el grupo editorial "The Sun" y a su editor Dan Wootton debido a una nota publicada en 2018 en la que lo trataban de "golpeador de esposas", basándose en las acusaciones que su ex mujer, Amber Heard hizo sobre su noviazgo y posterior matrimonio con el actor de Piratas del Caribe.

Amber se presentó en la misma dependencia y vio a su ex, tras 4 años del controvertido divorcio. De la mano de su hermana y letrada, la actriz llevó un pañuelo rojo en su rostro para protegerse de las malas energías y se mostró ofuscada por haberse sentido arrastrada a ese juicio en el que nada tiene que ver su ex matrimonio, sino que es únicamente por la publicación de The Sun y con su presencia en el lugar la hacen rememorar los peores momentos de su vida.

Este juicio que le inicia Depp al medio de comunicación, tiene como único objetivo, según afirmó el abogado del actor, David Sherbone, limpiar su imagen "Este no es un caso sobre el dinero sino que se trata sobre la reivindicación. Se trata de justicia", dijo el letrado. "He venido aquí para limpiar su reputación", afirmó ante los medios periodísticos que lo aguardaban en la puerta del Tribunal.

Sherbone afirmó ante el juez, en relación al vínculo con Heard que la señora Heard ha inventado estas graves acusaciones de violencia pero de hecho era ella quien comenzaba las peleas físicas, quien lo golpeaba y que él poco podía hacer para detenerla" y en su acusación afirmó que "ella era la abusadora y no él y las evidencias lo respaldan plenamente"

La boda entre Johnny y Amber fue en 2017 y en 2019 se disolvió el vínculo tras acusaciones por parte de ella de malos tratos contra su ex. Sin embargo, en la declaración que Depp presentó al Tribunal, define a su ex como "Una personalidad límite, calculadora y diagnosticada: sociópata, narcisista y completamente deshonesta emocionalmente". Agregó que "los incidente violentos en los aviones eran comunes con Amber y confesó que tuvo que estar en el baño durante todo un vuelo para evitar que ella le pegara".