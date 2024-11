Después de su paso por las icónicas series de Cris Morena, como Chiquititas y Casi Ángeles, los jóvenes actores que las protagonizaron tomaron caminos divergentes en sus vidas y carreras. Algunos, como Lali Espósito, Cande Vetrano y la China Suárez, continuaron en el mundo del espectáculo, consolidando su fama y éxito en la televisión, cine y teatro.

Su talento y carisma les permitieron mantenerse en el ojo público y seguir creciendo en su carrera artística. Sin embargo, otros, como Guadalupe Antón, decidieron alejarse del mundo artístico y explorar nuevos rubros lejos de la fama. Recientemente, la joven dio una entrevista y contó cómo es su vida hoy en día lejos del mundo del espectáculo.

Chiquititas

Así es la vida de Guadalupe Antón lejos de la fama

Guadalupe Antón, con solo 9 años, se convirtió en una estrella gracias a su interpretación de Anita en Chiquititas y luego de Alelí en Casi Ángeles, ambas producciones de Cris Morena que marcaron una generación. Sin embargo, su verdadera pasión siempre estuvo más allá de la televisión. La ex actriz que robó el corazón de los argentinos con sus papeles encontró lejos de los sets de grabación su verdadera vocación.

Después de su exitosa carrera infantil, Antón decidió dejar atrás los sets de grabación y enfocarse en su educación. A los 27 años, ha logrado su sueño de convertirse en psicóloga y trabajar en consultorios. A pesar de haberse alejado de la fama, Antón comentó en una entrevista que sigue siendo reconocida por el público: "En la calle me siguen reconociendo: dicen que no cambié nada y eso me causa risa. Lo peor es que tenía 9 años en ese momento".

Su transición de actriz a psicóloga ha sido un viaje emocionante y desafiante. "Fue como tocar el cielo con las manos. Al mismo tiempo fue todo muy repentino y mágico. Hoy lo pienso y me cuesta pensar que yo estaba pasando por todo eso", confesó la joven.

Guadalupe Antón vía Instagram

Hoy en día Guadalupe Antón ya no está interesada por pertenecer al mundo artístico, ella actualmente está lejos de la fama y los reflectores. Sin embargo, sigue teniendo los mejores recuerdos de los momentos donde la actuación fue parte de su vida. Ahora la joven se encuentra muy feliz ejerciendo psicología.

A.D