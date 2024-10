Durante más de dos décadas, Cris Morena y Gustavo Yankelevich construyeron una relación que no solo marcó sus vidas personales, sino también el mundo del entretenimiento, con éxitos televisivos que hoy son íconos de una generación. En una entrevista íntima con Héctor Maugeri para +Caras (Caras TV), la aclamada creadora de series juveniles recordó su matrimonio con el famoso empresario de TV.

“Me enamoré locamente de Gustavo. Me casé con él porque era distinto, era diferente. Me enamoré de su potencia”, recordó con emoción, cuando Maugeri le consultó por qué decidió casarse con Gustavo Yankelevich.

Asimismo, la creadora de Chiquititas valoró la química y complicidad que tuvieron desde el comienzo, formando una dupla inigualable en lo personal y profesional. “Nos potenciamos muchísimo. Él me abría mundos y yo a él. Éramos una bomba atómica los dos juntos”, confesó Cris, subrayando la fortaleza del vínculo que los unía.

La boda de Cris Morena y Gustavo Yankelevich.

Una vida entre el amor y el éxito

Cris Morena y el influyente empresario de televisión formaron una de las parejas más queridas y admiradas del espectáculo argentino. Durante más de 25 años, Cris y Gustavo compartieron su vida, tanto en lo personal como en lo profesional, creando programas que marcaron la televisión argentina.

Se casaron un 5 de diciembre de 1973 y tuvieron dos hijos: Romina y Tomás. Romina nació el 5 de septiembre, apenas nueve meses después de la boda. “No perdimos ni un minuto de tiempo y así fue nuestra vida. Fueron 25 años de matrimonio, después tuvimos una etapa medio rara y nos divorciamos. Nadie se enteró, fuimos muy amorosos con nuestra historia”, contó la artista.

Tomás y Romina Yan junto a sus padres: Gustavo Yankelevich y Cris Morena.

A su vez, destacó la complicidad con la lograron mantener su relación lejos de los titulares: “La gente no supo que tenía una hija hasta que hice Jugate. Soy una persona que con la parte farandulera no me llevo”.

El final de una etapa, el comienzo de otra

Después de 25 años juntos, Cris Morena y Gustavo Yankelevich decidieron poner fin a su matrimonio. Aunque la separación marcó un antes y un después en sus vidas, ambos se acompañaron en todo momento. “Nos acompañamos un montón en todo. Yo estuve muy enamorada de él”, reiteró la creadora, con la tranquilidad de quien mira hacia atrás con gratitud.

Cris Morena en +Caras.

Hoy, a pesar del fin de su matrimonio, Cris Morena siempre ha destacado el amor y el respeto que mantuvieron durante y después de su relación. Su historia conjunta no solo dejó una huella profunda en el mundo de la televisión, sino también en la vida de quienes los admiraban como pareja.

