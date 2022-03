Instagram

Guillermo Francella estuvo en comunicación con el móvil de Intrusos y se refirió al tan esperado regreso de la comedia “Casados con Hijos”. Su estreno tenía como primera fecha en junio del 2020, pero por la pandemia y sus respectivas razones de público conocimiento, no se llevó a cabo y las entradas, que se habían agotado, debieron ser reembolsadas.

Alejandro Guatti le consultó a Guillermo Francella por la posibilidad de volver al teatro con “Casados con hijos”. Sin mayores detalles el actor respondió que sí está la posibilidad y remarcó que siempre la ha habido.

Guillermo Francella habló sobre el regreso de "Casados Con hijos".

“¿Adelantaron algo?”, consultó a Guatti respecto a las negociaciones a las que previamente había hecho referencia el actor que interpreta a “Pepe Argento” en el sitcom: “Todavía no, viste que Luisana está embarazada”.

Francella dejó muy claro que quiere hacer la versión de "Casados con hijos" en el teatro, pero es claro que no depende de solo la voluntad de él y de el resto del equipo, pues hay otros compromisos que deben cumplir cada uno de los protagonistas de la obra.

Guillermo Francella habló sobre el regreso de "Casados Con hijos".

“Siempre está latente esa posibilidad, pero no te puedo definir nada ahora en marzo del 2022. Pero era para junio del 2020, era para enero del 2021, era para junio del 2022 y ahora en junio no porque no puede Lu y veremos en enero del año que viene”, comentó Guillermo.

Ya está en Netflix “Granizo”, la película de Guillermo Francella

Este 30 de marzo Guillermo Francella llegará a Netflix con la film “Granizo”, dirigida por Marcos Carnevale. Parte del elenco de esta nueva película, lo conforman los actores, Peto Menahem, Romina Fernandes, Martín Seefeld, Laura Fernández, Eugenia Guerty y Viviana Saccone, entre otros más.

Guillermo Francella habló sobre el regreso de "Casados Con hijos".

La nueva historia con la que Guillermo Francella esperar conquistar su público en la plataforma "On deman", cuenta la vida de un meteorólogo famoso que no no acertó con el clima en un momento clave y decide alejarse de los medios y refugiarse en casa de su hija. A partir de ahí empieza una autorreflexión y le da comienzo a la trama.

Guillermo Francella habló sobre el regreso de "Casados Con hijos".