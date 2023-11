Flavia Palmiero se sinceró al público mientras se emitía “La Peña de Morfi”. Su testimonio seguramente tocó de cerca a aquellas familias que saben lo que significa ver personas jóvenes que emigraron desde Argentina. Giuliana y Gianmarco, son los hijos de Flavia y Marco Battellini, tienen 34 y 28 años respectivamente y viven en España cumpliendo sus sueños. Pese a la existencia de la tecnología, no es nada fácil estar físicamente lejos de los seres queridos.

Flavia Palmiero y su hijo

“Primero se fue el varón. Después, la nena… No quiero llorar. Es un tema bravo, pero están bien. Y por ahí me quiebro...”, contó Flavia a Diego Leuco en el programa de Telefé. Y siguió recordando: “A veces, es domingo y decís: ‘¡Uy, el asado!’”. La mesa larga, que es común en todas las familias argentinas, es extrañada cuando las personas no están.

Flavia Palmiero se comunica constantemente con sus hijos y lo muestra en sus redes sociales. Giuliana es más reservada con respecto a su vida privada, y Gianmarco, más abierto, son recordados por su madre en fechas especiales o simplemente cuando ella siente la necesidad de recordarlos con amor pese a la lejanía.

A qué se dedican los hijos de Flavia Palmiero

Gianni, como cariñosamente llaman al joven, es chef y profesor de tenis, y actualmente reside en Madrid, tras una experiencia en Dinamarca. En una publicación por su último cumpleaños, Flavia lo colmó de elogios, reconociendo sus logros y cualidades. A pesar de la distancia física, su madre destacó que se siente más cerca que nunca.

Flavia Palmiero y su hijo

Las fotos compartidas en redes sociales muestran a madre e hijo en sus respectivos ámbitos laborales: en las cocinas de los restaurantes y en las canchas de tenis. Flavia y Gianni comparten su amor y sonrisas. También disfrutaron de un tiempo juntos durante las últimas vacaciones en la capital española y la actriz, durante su participación en Masterchef Celebrity, reveló que Gianmarco la aconsejó cuando decidió unirse al programa, ya que él comenzó a cocinar desde joven.

El hijo de Flavia Palmiero

En contraste, Giuliana eligió mantener un perfil bajo en las redes sociales, y Flavia respeta su elección. Las fotos de Giuliana en las redes sociales se limitan a su infancia o la muestran de espaldas en su vida adulta. Flavia expresó su orgullo por su hija en ocasiones especiales y respeta el acuerdo tácito de privacidad que establecieron que le impide subir otro tipo de imágenes.

Flavia Palmiero y su hija

Flavia Palmiero, en La Peña De Morfi, expresó su felicidad por el bienestar de sus hijos, a pesar de la distancia impuesta por la situación del país. Aunque la separación duele, reconoce que ambos están aprendiendo y forjando sus propios caminos. Flavia está en una relación desde hace una década con Luis Scalella, quien también tiene hijos viviendo en el extranjero, lo que agrega otra capa de complejidad a la experiencia de la distancia familiar.

SDM