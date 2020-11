Iliana Calabró habló del costado tierno de Germán Martitegui: "Es un malo querible"

Germán Martitegui se ha convertido en uno de los nombres fuertes de Masterchef. El jurado del certamen es una de las figuras que más intriga causa y también despierta pasiones entre algunos de los participantes.

Después de que Vicky Xipolitakis coqueteara abiertamente con el jurado, ahora Iliana Calabró tuvo palabras elogiosas para el chef.

"En el caso de Tegui así como todos lo ven terrible, él me causa mucha gracia, lo disfruto en sus devoluciones, cuando se enoja, y en el fondo es un tierno, es un malo querible. Cuando se le escapan risas espontáneas me encanta", dijo la actriz en el ciclo radial Por si las moscas.

"Al que más cercana me siento es a Donato por la historia, pero a Betular lo admiro, porque me encanta lo que hace, la pastelería me fascina", agregó sobre los jurados del programa.

Sobre su performance en el certamen culinario, Calabró se sinceró: "No rindo ni un 5% de lo que rindo en mi casa, me doy cuenta de que son generosos conmigo, pero también veo que yo no trabajo bien bajo presión. Además cualquiera puede tener un accidente. Yo siempre miro el lado positivo, delo que nos marcan y critican".