Jimena Barón le dedicó unas tiernas palabras a Matías Palleiro: "Me quiere ver crecer"

Jimena Barón está viviendo la previa de su nuevo estreno musical: "Cruel y Despiadado" que saldrá a la luz hoy, miércoles 7 de diciembre, a las 20 horas. Aunque previo al lanzamiento se tomó un momento para dedicarle unas palabras a su actual pareja, Matías Palleiro.

Desde su cuenta oficial de Instagram, Jimena Baró compartió una seguidilla de imágenes junto a Matías Palleiro y dejó en evidencia la hermosa relación que construyeron juntos. "Antes de todas las dedicatorias del estreno de la noche, le dedicó este posteo a mi 'Q'", expresó la artista en primera instancia.

Jimena y Matías.

"Ahora además de ser la cantante que siempre soñé y tener el hijo también de mis sueños, tengo alguien que siempre está, me espera cuando vuelvo, me acompaña, me quiere ver crecer y me dice cosas lindas", agregó la intérprete de "La Araña".

Como si eso fuera poco, Jimena reconoció: "A veces cuando una le cierra el telón al corazón la vida se manda la sorpresa del siglo". De esa forma dejó al descubierto que Matías Palleiro llegó a su vida cuando menos lo esperaba.

Jimena y Matías.

Jimena Barón compartió una reflexión sobre la crianza de los hijos

En su cuenta oficial de Twitter, Jimena Barón expresó: "Recién vuelvo del cierre de año en el colegio de Momo y es increíble como cada cosa que hacía me miraba a ver si lo estaba mirando. Me fuí pensando que importante es para la futura autoestima de los pequeñitos estar presente en sus vidas".

El tweet de Jimena.

Para terminar, publicó otro tweet donde señaló: "También entendí la razón por la cual pega tan duro la emoción con la edad, y es porque en determinado momento (tipo los 8 de Momo) ellos viven cosas que uno recuerda perfectamente haber vivido y es una sensación de viaje en el tiempo y conciencia muy fuerte".

El tweet de Jimena.