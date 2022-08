Jimena Barón sorprendió a su hijo: mirá la increíble reacción de Momo

Jimena Barón compartió la increíble sorpresa que le dio a Momo, su único hijo.

La cantante mostró el momento en el que le contó al niño que se van a Disney de vacaciones. Antes, "La Cobra" le mintió al pequeño y le contó que harían una videollamada para organizar una producción de fotos en conjunto.

Jimena Barón grabó el instante en el que Morrison recibía la feliz noticia junto a su novio, Matías Palleiro. "Le dije a Momo que teníamos que hacer una videollamada con una gente que nos quería contratar para hacer una campaña de ropa juntos. Era mentira", contó la diosa en sus redes sociales.

"Le di una sorpresa que me tiene loca de felicidad hace como un mes. Tuvo una especie de shock. Tardó hasta la noche en creerme.

Abrimos la alcancía para que se lleve su propia plata al viaje y se emocionó al ver que ahorró 3480 pesos. Le dije que son 12 dólares. Te amo hijo, hacerte feliz es lo mejor qué me pasa en la vida, si no me quedara sin aire en el espacio te bajaría la luna", añadió.

El cambio de look de Jimena Barón

Antes de comenzar esta travesía con Momo, Jimena Barón anunció un nuevo paso en su carrera.

Con nuevo look, la diosa contó que está grabando su tercer disco. "De lo nuevo solo adelanto el pelo, que falta poco, y que Morrison es mi felicidad. ¡Disco 3!", expresó, tan emocionada como renovada.

Allí, se puede ver cómo Jimena Barón posteó en Instagram una secuencia de fotos con su hijo, ambos luciendo anteojos negros dentro y fuera del estudio.