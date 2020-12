Jimena Barón y El Tucu López dieron un gran paso en pareja

Jimena Barón y el Tucu López dieron un gran paso para su relación. La pareja viajó a Tucumán, allí la cantante conoció a la familia del locutor y caminó por las calles de la hermosa provincia. .

La cuenta de Instagram Chusmeteando publicó una imagen que le envió un tucumano donde se puede ver a Jimena con un joven en la verdulería a la que fue a hacer las compras. Además, hubo testimonios de vecinos que los vieron caminar juntos pero aún no apareció una imagen de ese momento.

Jimena Barón: la triste historia detrás de su desaparición mediática

El 13 de julio del 2020 fue la última vez que vimos a Jimena Barón publicar algo en Instagram. Después de eso, solo hubo una historia por un "chivo" y hace escasas semanas publicó algo que más tarde borró. Pero la pregunta de interés nacional es ¿Qué la hizo desaparecer por tanto tiempo y no dar señales en ningún lado?

En Intrusos, la periodista Paula Varela contó que la decisión de Jimena Barón tomó tras la reconciliación y posterior separación con Daniel Osvaldo el padre de su hijo, Momo.

"Ella quería vivir algo diferente y ahí es donde lleva a su hijo a la casa del padre. Y el padre le dice 'quedate unos días'. Entonces, se queda en la casa de Osvaldo. Mate va, mate viene, empezamos a darnos cuenta de que habían iniciado un toco y me voy, una relación, un algo...", comenzó diciendo Varela

"En un momento estaban como los perros cuando se abotonan. No había manera de separarlos. Estaban endiablados...", agregó el periodista Rodrigo Lussich, con su típico forma.

"Ella estaba tranquila, contenta, feliz. Le decía a él 'soy la Cobra que te cocina ñoquis'. Entonces, empezaron las críticas contra Jimena en las redes: '¿Como volvés con él si lo denunciaste por esto, por lo otro?'. 'Dijiste que no pagaba el colegio del nene, le escribiste La Cobra'. Se bancó todo eso porque estaba enganchada con él...", agregaron.

Hasta que un día llegó la desilusión: "Un día, ella encuentra en el celular de Daniel Osvaldo chats con otras mujeres. Y ahí fue que se puso muy caiducha. Se puso muy triste en serio. No les contestaba el teléfono ni a las amigas...".

"Tuvieron una discusión. Él le dijo 'bueno, yo no te prometí nada'. Ella le dijo 'sos el padre de mi hijo, vengo, me la juego mediáticamente, me están matando porque vuelvo con vos y me hacés esto...'. Y ahí viene el bache de Jimena Barón fuera de las redes sociales. Lo que me dice la gente que la conoce, las amigas que le escribían y a las que ella no le contestaba, muchas incluso amigas famosas, es que Jimena sintió vergüenza, ésa es la reacción más honesta y más humana... Se sintió contradictoria", sostuvieron.

Para finalizar Lussich, la analizó: "Tuvo vaivenes emocionales bastante pronunciados, vinculados a sus redes. Sus ausencias, presencias, cierre de cuentas, sus catarsis públicas... Se mostraba destrozada, afectada por lo que la gente decía de ella. Después, toda divina, espléndida, mostrando el culo. ¿Cómo pasamos de la chica que estaba 24 x 7 en las redes a la que desapareció y nunca más nada? Yo creo que su fandom ha cambiado de ídola. Nadie la recuerda".