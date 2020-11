Reapareció Jimena Barón con un video que después borró

La vida en redes sociales de Jimena Barón dejó de existir hace ya varios meses y la cantante decidió desaparecer del mundillo mediático tras su frustrada convivencia con Daniel Osvaldo.

Sin embargo, "La Cobra" intentó regresar al ruedo y compartió esta tarde un video desde su casa donde se la puede ver en shorts y con barbijo. Aunque no dijo nada, la artista hizo la V con sus dedos como una señal de su saludo a sus fans, quienes estaban ansiosos por su aparición.

Pero la ilusión duró poco y la diosa decidió borrar la breve publicación. Sin motivo aparente, Jimena desapareció de nuevo del mundo 2.0 dejando a su fandom con ganas de más. De todas maneras, fue la periodista "Juariu" quien logró captar el momento justo en el que la actriz lo subió. "Esto me genera paz", expresó la panelista de Bendita junto al video.

Nuevo amor

Mientras disfruta del exilio mediático, el romance de Barón con "Tucu" López parece avanzar. Después de las fotos que los mostraron juntos en Villa Urquiza, el protagonista de Sex habló sobre estas imágenes contundentes.

"Ella es una genia absoluta. Todo el mundo sabe que es una copada. Yo estoy bien, pasando un buen momento de mi vida. Está todo bien", expresó semanas atrás el locutor en diálogo con Implacables.

Luego, continuó: "Es un poco raro tener a alguien clavado en la puerta de tu casa sacándote fotos y vos ni enterarte. No es algo que me haya pasado mucho en mi vida. Pero no pasa nada, entiendo el laburo de todo el mundo y está perfecto".