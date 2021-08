Luego de separarse del padre de sus hijos Lucas Kirby y convivir unos meses con é,l aún estando separada, Jimena Cyrulnik se tomó un tiempo para estar sola hasta que, hace poco más de un año, el amor volvió a golpear su puerta. ¿De quién se trata?: de un hombre que tiene su edad más o menos y que ella para preservarlo prefiere no dar su nombre ni contar a qué se dedica. Pero hoy todo cambió y blanqueó su relación mediante un romántico posteo, en su cuenta de Instagram, donde se los ve a los dos en una playa, muy enamorados.

"La verdad es que prefiero guardar su identidad por que no es alguien del medio y él tiene un perfil muy bajo y me pidió que respete su anonimato. Sí te puedo contar que estoy muy enamorada y feliz desde hace un año y unos meses. Él ya conoce a mis hijos y al resto de mi familia y la verdad es que nos llevamos muy bien y marcha todo sobre rieles. Me siento plena y feliz, más no puedo pedir", le contó la empresaria y modelo a CARAS Digital en una conversación telefónica, luego de haber subido la foto.

Mirá el posteo revelador de Jimena...

Jimena Cyrulnik blanqueó la relación con su nuevo novio por primera vez en sus redes.

Jimena Cyrulnik ya no convive con su ex, Lucas Kirby

En 2019, Jimena Cyrulnik confirmaba su separación de Lucas Kirby. La ruptura fue en buenos términos y eso se demostró cuando la dupla decidió pasar la cuarentena por el Covid-19 bajo el mismo techo junto a sus hijos.

Sin embargo, esa etapa se terminó: "Se fue Lucas. Todo espectacular. No nos peleamos y está todo bien. De común acuerdo decidimos que se volviera a su casa. Hubo buena onda y amistad, pero nada de contacto carnal ni de intento de reconciliación. Extrañaba sus espacios, su lugar y como ahora puede ir y venir, pudo volver a su casa. Fue pura ganancia esta convivencia. Nos encontramos desde otro lugar, fortaleció la amistad que teníamos y también recordamos por qué nos separamos. Estamos muy contentos", reveló Jimena en el ciclo Hay que ver.

Sobre el cambio, la modelo aclaró: "Me cuesta la cocina porque Lucas me ayudaba a organizarme, pero cocino porque no me queda otra, tengo dos hijos, dos perros... A veces pedimos delivery también. No me cuido porque quisiera engordar un par de kilos", confesó Cyrulnik quien aclaró que por el momento no piensa conocer a nadie nuevo.

LP