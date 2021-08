Mientras esperan la llegada de su segundo hijo, Andy Kusnetzoff y Florencia Suárez ponen todo su amor en su hija Helena quien acaba de cumplir cinco años de vida y fue motivo de festejo para toda la familia. En emotivos posteos que hicieron sus padres en sus cuentas de Instagram mostraron lo grande que está la pequeña.

Con un look primaveral en el que combinó una pollera naranja con una remera blanca y un divino saquito azul y jugando en una hamaca y un peluche se puede ver a Helena feliz y disfrutando de la vida al aire libre. "Verte crecer, aprender de vos y darme cuenta que lo mejor es disfrutar de este viaje en familia. Feliz cumple Helu. Te quiero hasta pasando donde vive ratatoille….. gracias por cambiarme la vida! Gracias @florkourny ! Las amo ! #helu5", escribió Andy.

Mirá como creció Helena, la hija de Andy Kusnetzoff y su mujer, Florencia.

"Cinco años de tu alegría, de vivir tu increíble mundo de imaginación e inocencia, tus ocurrencias tan divertidas. Cinco años de infinitos besos, abrazos, de disfrutar de lo cariñosa y alegre que sos. Cinco años de tu dulce voz, de que cada vez que decís “mamá”, “mamita” “mami” me llena el alma de orgullo. Cinco años de reírnos tanto, de ser compañeras de la vida, de atravesar desafíos. Cinco años de crecer juntas, juntos en familia los tres… y pronto los cuatro. Cinco años de esta aventura tan hermosa que es ser tu mamá. Sos tan espectacular que no me alcanzan las palabras. Gracias. Feliz vida hija Feliz vida Hele. Te amamos tanto. Siempre juntas, siempre juntos. @andykusnetzoff #Hele5", escribió Florencia, su madre.

Helena disfrutando de la vida al aire libre.

Andy Kusnetzoff será padre por segunda vez: los detalles

Empezó caliente "Los Ángeles a la Mañana" con una noticia recién salida del horno, la primicia la dio su conductor Ángel de Brito quien luego de jugar al enigmático con las angelitas confirmó que Andy Kusnetzoff será padre por segunda vez ya que junto a su mujer, Florencia Suárez tiene a la pequeña Helena.

"El es un reconocido periodista y conductor hace mucho tiempo le hemos hecho nota en LAM, pero nunca vino al piso, creo que tenemos buena onda porque nunca nos hemos cruzado por ningún tema", comenzó a decir Ángel. Entonces sus panelistas le empezaron a mandar mensajes con supuestos nombres y Andrea Taboada y Yanina Latorre adivinaron. Antes de ir al corte publicitario confirmó: "Andy Kusnetzoff será papá por segunda vez ya que su mujer está embarazada".

FL