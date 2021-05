Jorge Rial lanzó una feroz teoría sobre la separación de Laurita Fernández y Cabré

Hace escasos días, Laurita Fernández anunció que se separó para siempre de Nicolás Cabré, su pareja en los últimos tres años. Más tarde, los motivos de la ruptura vieron la luz y las teorías también. Una de las más polémicas la dio Jorge Rial en su programa TV Nostra.

“Hace más de un mes que no estamos juntos. Nos queremos mucho. Fueron tres años hermosos”, contaba hace unos días Fernández en sus stories dando muy poca información.

En TV Nostra, Jorge Rial habló del tema, dando a conocer una feroz teoría sobre la relación: “Cabré logra cambiar a la pareja que tiene al lado, que eran buena onda con la prensa…y después se ojetean ¡Siempre logra eso!”, comenzó.

Y cerró más fuerte que nunca: “Laurita es divina, tiene luz y todo eso, pero con la prensa ya no es tan divina, cambió la relación con la prensa. Me dijeron que él la estaba boludeando para que ella lo dejara. Yo le caigo mal a Cabré, y él a mí también…es una cuestión de piel…porque él tiene hacia a prensa un trato bastante despectivo”.

Laurita Fernández contó que no está más en pareja con Nicolás Cabré. A raíz de eso, comenzaron a circular las especulaciones sobre la separación.

Según se pudo saber la bailarina no soportaba los "celos" y los "reclamos" del actor: "Laurita se veía algo agobiada por los celos y los reclamos de Cabré, a quien sindican como un buen muchacho, noble, de corazón generoso, más amable de lo que supone su hosca imagen pública pero muy decidido y muy firme en sus posturas", aseguraron allegados.

Por otro lado, la convivencia fue un detonante. Según la revista Paparazzi, ella sería "desordenada y poco rigurosa con la limpieza"; al contrario, él sería una persona estructurada y ordenada.

Al conocer la noticia, Angel de Brito se comunicó con Laurita: "Ella me dijo que no quería hacer una tapa de revista diciendo 'Me separé' y por eso, se lo adelantó antes a los fans por las redes. Yo le dije que esas tapas iban a estar pero lo que me dijo fue que no quería que la promoción del programa se mezclara con su vida privada".

El periodista remarcó que en reiteradas oportunidades le preguntó cuál fue la causa de la separación: "Vaníamos con muchas diferencias pero terminamos bien. Sentimos que lo mejor era tomar caminos diferentes", dijo Fernández. También, ella abrió su corazón y se sinceró: "Estuve muy triste cuando nos separamos. Pero ahora estoy bien, y puedo hablar".