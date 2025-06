Cerrando ciclos: Juana Repetto cambió su look tras su separación y apostó por un tono rojizo

Juana Repetto atraviesa un momento de transformación personal y lo reflejó con un giro en su imagen. Con un nuevo tono rojizo en el cabello, dejó atrás una etapa y dio inicio a otra, acompañada de un cambio que no pasó desapercibido en redes sociales. El proceso fue compartido paso a paso por la actriz, quien eligió hacerlo en casa, sin asistencia profesional.

Juana Repetto sorprendió a sus seguidores al mostrarse con un look renovado. El color intenso que eligió señala el cierre de un capítulo y marca el comienzo de una nueva fase en su vida pública y personal. La transformación fue documentada en sus redes sociales, donde compartió desde la preparación hasta el resultado final, fiel a su estilo descontracturado.

Juana Repetto y Sebastián Graviotto

A más de dos meses de confirmar su separación de Sebastián Graviotto, la actriz impactó con la decisión de teñirse. La noticia fue compartida en su cuenta de Instagram, donde mostró todo el proceso. “Ok, me la jugué”, escribió en una selfie en la que se la veía con una bolsa plástica en la cabeza, anticipando lo que vendría. La publicación generó una ola de comentarios y especulaciones, hasta que finalmente reveló el resultado: un rojo vibrante que resalta sus ojos azules y su piel clara.

Así fue como Juana Repetto se hizo su radical cambio de look

Fiel a su estilo, Juana Repetto decidió realizar el cambio en casa, sin asistencia profesional. En un video que compartió en sus redes sociales. Con la ayuda de un kit que le prestó su mamá, Reina Reech. “Me voy a teñir el pelo sola en casa, no me animé al rubio”, confesó entre risas, mientras mostraba el pomo con aplicador y el pincel que usó para distribuir el producto.

Juana Repetto

Durante el proceso, se mostró divertida, aunque también reconoció sus dudas: “Empezando a dudar un poco de mi capacidad de colorista”, comentó. Finalmente, tras 45 minutos, compartió el resultado con entusiasmo y hasta se animó a compararse con Jessica Rabbit, el icónico personaje animado de cabello rojo.

Su nuevo estilo fue muy bien recibido por sus seguidores, quienes no tardaron en llenar sus publicaciones de elogios. Los comentarios de apoyo no faltaron; por su parte, su madre también se sumó a los halagos, celebrando la elección con un mensaje lleno de cariño.

Este cambio de imagen coincide con un momento de transición en la vida de Juana. Tras su separación, se mudó junto a sus hijos, Toribio y Belisario, a la casa de su madre, mientras avanza la construcción de su nuevo hogar, al que ella misma bautizó como su “casa galáctica”. En paralelo, viene compartiendo en sus redes reflexiones sobre su presente emocional, su vínculo con la maternidad y su relación con el cuerpo.

Juana Repetto

Con su nuevo tono rojizo, Juana Repetto selló un gesto simbólico que acompaña su presente emocional. El cambio de look, realizado tras su separación, se convirtió en una forma visible de cerrar ciclos y dar paso a una etapa distinta. Una transformación que, más allá de lo estético, refleja movimiento, decisión y un nuevo comienzo.

VDV