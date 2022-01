Lo necesitaba. Después de un año nuevamente al frente del programa de su abuela, Mirtha Legrand, Juana Viale (39) le puso fin a un atareado 2021 en la costa uruguaya. Pero no todo fue descanso y relax del otro lado del charco para Juanita, que el sábado 8 de enero fue retratada por CARAS en plena caminata en José Ignacio. La actriz y conductora, que aprovechó el buen clima para sacar a pasear a sus mascotas y pasear sin interrupción desde La Mansa hasta La Juanita, volvió a su lugar de confort: las tablas. Y lo hizo con una primera función de “El Ardor”, en la Sala Cantegril de Punta del Este, donde se presentará hasta el 16 de enero para continuar de gira.

Juana Viale, relax en Punta del Este, caminata diurna y teatro

Dirigida por Luciano Cáceres– que ya la había dirigido en la misma obra y además en “40 Días y 40 Noches” – la nieta de Mirtha que eligió Punta para pasar sus días en familia (allá está Ámbar y su her- mano Nacho Viale) le dio inicio a un verano prometedor. Si bien se las ingenió para descansar y es- tar disponible por las noches, para cumplir con sus compromisos teatrales, Viale aseguró que no pudo desconectar por completo pero lo agradece.

“Estoy muy feliz de seguir trabajando pero no paré un minuto. Terminé en la televisión el 22 de diciembre, después seguimos con los ensayos de esta obra y ahora ya estoy en Punta del Este. Vamos a estar girando por Uruguay para terminar a fin de enero. Veremos la posibilidad de llevarla a Buenos Aires, y también, de salir de gira”, declaró en “Infobae”, la actriz que viene de filmar el thriller policial “Sin Etiquetas”, dirigido por Diego Palacio con producción de StoryLab, y actualmente comparte cartelera uruguaya con Juan Gil Navarro, Santiago Magariños y Joaquín Berthold.

“La obra te da un desgaste físico gigante, enorme. Hacer gira, llegar, montar, terminar la función, ir a otro lado. Ahora, estoy dedicada a esto. Es una muy linda experiencia y tengo unos compañeros maravillosos. Los que vengan a verla se van a morir de risa, pero es una comedia dramática”, completó la actriz que cerró el año revolucionando las redes, con una imagen donde se la ve besando a otro hombre que no es su pareja Agustín Goldenhorn.

“Así, rodeada del verdadero amor. Nosotros somos más que dos”, escribió tras conocerse que se trataba solo de un amigo. Acerca de su continuidad en el programa, que despidió el 2021 con una mesaza junto a su abuela, Viale aseguraba: “Soy una agradecida de la vida, termina ese ciclo hermoso. ¿Qué va a pasar el año que viene? No sé. Tampoco me interesa porque el destino me lo va a hacer saber”.