Juliana Awada contó un emotivo secreto de su infancia a Antonia Macri

Hoy les quiero compartir una receta de cuando era chica. Antonia, la señora que era como mi segunda mamá, nos hacía esta torta cuando volvíamos del colegio. Hace unos días Nuni, mi amiga del alma de la infancia, me contó que todavía guardaba la receta y me la pasó, y hoy la hice por primera vez con Anto ♥️ Para los que quieran probarla, les dejo la receta en la última foto del álbum. Es rica, fácil e ideal para hacer con chicos.