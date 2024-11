Si hay alguien que sabe cómo marcar los looks de las temporadas, esa es Juliana Awada. En sus posteos de Instagram, no solo muestra su rutina diaria, su conexión con la naturaleza y la relación con su familia. La ex Primera Dama siempre le da lugar a la moda, para poder marcar los outfits más convenientes de la época del año que se acerca. Por eso, en esta ocasión, se mostró en un exclusivo evento con un look cómodo y perfecto para lucir en la nueva temporada.

Juliana Awada demostró cómo llevar un look comfy y canchero

Juliana Awada ya mostró en la nueva temporada de su marca de ropa, los colores que se venían. Los colores marrones y beige son el estilo más usado por la ex Primera Dama, y para su suerte son los que se aproximan en la nueva moda. Con un estilo businesswoman, su empresa presentaba colores clásicos pero bien usados para la primavera-verano. Además, sus conjuntos suelen ser más sueltos en la parte inferior, para remarcar las figuras de la superior.

Si bien la esposa de Mauricio Macri se mostró con un vestido de brillos, y marcó la moda para la noche, también dejó en claro que se puede lucir hermosa con un estilo más comfy. Para eso, decidió usar uno de sus atuendos preferidos: el jean. En otras ocasiones, se la pudo ver elegir esta prenda para hacer largas caminatas por la ciudad, o estar en su casa. Sin embargo, esta vez la usó de compañera para un evento de la marca La Mer, que participó con celebridades.

Juliana Awada se presentó con un jean de corte Oxford, con bolsillos notorios en la parte delantera. El mismo lo combinó con una remera al cuerpo blanca y, para marcar su figura, lo terminó con un saco sastrero color beige. Sin embargo, no solo se preocupó por su ropa o por las sandalias veraniegas que vistió; la moda también incluye los accesorios que acompañan un look comfy y canchero. La ex Primera Dama lució unos lentes de sol, que hace juego con la cartera estilo canasta de cuero, en la que llevó sus pertenencias.

Juliana Awada volvió a marcar qué se viene en tendencia para esta primavera-verano 2024/2025. La ex Primera Dama es una de las celebridades que intentan mostrar ideas originales, frescas y que se mantienen en la moda. Tanto en su marca personal como en sus looks del día a día, la esposa de Macri presenta los colores más usados y nuevas formas de combinar el jean.

A.E