Juliana Awada y su libro lifestyle: "Ser auténticos es respetarnos"

S u distinguida sobriedad, enemiga de la ostentación y la autoreferencia, consiguieron envolverla en un aura de misterio. De J u l i a n a Awada (48) podemos trazar su estilo para vestirse y conocer mínimos indicios (a través de sus redes) de su atracción por la naturaleza. Pero nunca como hasta ahora, ella misma, en primera persona, abrió las puertas de su Ser y expuso las fibras más íntimas de su alma. La ex Primera Dama de la Argentina (tal como lo hicieron Michelle Obama, Hillary Clinton o Bárbara Bush, entre otras) sacó su libro autobiográfico llamado “Raíces”, una elegante edición del grupo Penguin Random House publicada bajo el sello Grijalbo.

“Raíces es un camino posible, el que yo he seguido, para alcanzar el bienestar general. Como a todos, a menudo mi cuerpo me ha reclamado modificar algunos hábitos y no subestimar sus señales. Sin imponer un estilo mandatorio o excluyente de otras opciones, aquí comparto lo que a mí me sirve cada día con la esperanza de que también pueda ayudar o inspirar a otros (…). En estas páginas, también están presentes aquellos platos que nutren mi alma: recetas simples y ricas transmitidas entre generaciones. Es la cocina natural que hace bien, la que nos vuelve más sanos, por dentro y por fuera”, explica Awada, que tras el lanzamiento fue felicitada por su gran amor, Mauricio Macri (63), quien también acaba de lanzar su nuevo libro llamado “Para qué”.

Juliana Awada lanzó su primer libro Raíces.

“Orgulloso de vos. Soy muy afortunado por recibir el optimismo y la fuerza que contagias. Felicitaciones hechicera”, le escribió el ex Presidente de la Nación.

Con más de 2 millones de seguidores en las redes, Juliana Awada comunicó el lanzamiento de su primer libro, cuya foto de tapa la muestra con un vestido tejido a crochet, creación de El Camarín, una de sus marcas preferidas (la eligió cuando se casó por civil con Macri).

Juliana es hija del libanés Abraham Awada y de su mujer Pomi, descendiente de inmigrantes sirios, que en los años sesenta fundaron su firma textil. Tiene cuatro hermanos: Zoraida, encargada de la comercialización en la empresa; Daniel, que se independizó del negocio familiar y posee marcas propias; Leila, artista plástica, y Alejandro, el reconocido actor.

Juliana Awada armó una huerta en la quinta presidencial de Olivos

En 2016, durante la presidencia de Macri, Juliana Awada armó una huerta en la quinta presidencial de Olivos con la ayuda del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria ( I n t a ) y e l p r o g r a m a Prohuerta. Su pasión por esa actividad la acompaña hasta la actualidad, y en sus historias publicó detalles de su invernadero, al que denomina “Mi lugar”: un espacio luminoso, con una amplia mesa rústica de madera con canastos de mimbre, macetas de lata con suculentas, plantines listos para trasplantar y varios juegos de guantes y herramientas de jardinería. También tiene un perchero con sombreros de ala ancha que usa para protegerse del sol, un delantal de trabajo, y cerca, siempre a mano, sus botas de caña alta color verde seco marca Hunter.

En la huerta Awada tiene espinaca, rabanitos, remolachas, lechugas de distintos tipos, rúcula, ajíes, r e p o l l o , h a b a s , k a l e , zanahorias, zucchini. Allí además cultiva frutillas, duraznos, moras, higos y cerezas; hierbas aromáticas (romero, menta, lavanda, orégano); y posee varios limoneros.

Juliana Awada armó una huerta con la ayuda del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria ( I n t a )

La bajada del título de su libro “Raíces” es: “El camino a una vida simple, auténtica y natural”. La dedicatoria dice: “A mi familia, que me enseñó que las cosas buenas de la vida son las más simples; que no hay mejor manera de respetarnos que ser auténticos; que hay que saber caminar por este mundo con generosidad y gratitud; que debemos escuchar a la naturaleza y amar la tierra; y unas cuantas ricas recetas. A mis hijas, a quienes intento, cada día, transmitirles el mismo amor por las raíces”, escribió, refiriéndose a Valentina Barbier (19) y Antonia Macri (11). Y sigue dando señales de por qué llamó “Raíces” a su obra autobiográfica. “Ser agradecidos, ofrecer nuestra dedicación, tiempo y amor a todo lo que hacemos son premisas de un modo de ver la vida que le debo en parte a mi mamá, Pomi. Siempre fue curiosa y nunca pierde las ganas de superarse: hoy, con más de ochenta años, sigue trabajando todos los días. Crió con entrega y dulzura a sus cinco hijos, se ocupó de la empresa familiar y pasó por momentos complicados de salud cuando tuvo cáncer de mama pero, incluso frente a la adversidad, nos enseñó a honrar la vida. Crecí con el ejemplo de una madre luchadora, que va para adelante, y espero poder brindarles esa misma energía a mis hijos (…). Mis raíces también son el reflejo de mi papá, a quien tengo siempre en mi corazón. Además de la hermosa costumbre de disfrutar unos mates juntos, me transmitió el poder sanador del humor y de la risa, ayudándome a ver cada desafío desde una perspectiva diferente”, expresa Juliana, en el libro en el que enseña a preparar jugos energéticos como el de frutilla, pomelo y jengibre; zanahoria, mandarina y cúrcuma; remolacha y arándanos; además de leches vegetales.

Juliana Awada presenta en Raíces sus hábitos saludables y sus recetas familiares.

“Alcanzar un bienestar sostenible implica modificar algunos hábitos, pero también estar muy atentos para escuchar las señales de nuestro cuerpo sin subestimarlas. Así empezó para mí este camino de aprendizaje, cuando dejé de dar por sentados algunos malestares crónicos, como distensión abdominal, dolor de cabeza, anemia, menstruaciones abundantes, y decidí prestar más atención a lo que sucedía al consumir cierto tipo de alimentos para entender qué efecto tenían en mi organismo. La idea no era restringir, sino tener información para poder elegir de una manera más consciente. Gracias a un trabajo en conjunto con la doctora Florencia Leinado y acompañada por mi nutricionista, la licenciada María Cecilia Ponce, confirmamos a partir de una serie de estudios que tengo una cierta intolerancia al gluten, sin llegar a la celiaquía, y el intestino permeable– escribe en su libro Juliana Awada, antes de explicar cómo, a partir de ese diagnóstico, los especialistas le sugirieron cambios de hábitos saludables–. Una de las sugerencias que me dio mi nutricionista fue mantener las horas necesarias de ayuno nocturno para darle al cuerpo tiempo de reposo digestivo. El ayuno nocturno ideal es al menos de doce o trece horas. La mejor manera de hacerlo es tratar de cenar temprano (no picar una vez terminado el momento de la cena) y desayunar más tarde. Durante esas horas podemos tomar café, té de hierbas, mate, pero sin leches ni endulzantes. Lo primero que suelo hacer cuando me levanto es preparar el agua con limón. Abro la ventana para renovar el aire, a veces pongo música tranquila y me quedo cinco o diez minutos contemplando, respirando en silencio. Incorporar agua tibia con limón a la mañana ayuda a preparar el cuerpo para todo el día. Por la mañana, medio vaso de esta infusión sola o con jengibre es una buena manera de aumentar las defensas y eliminar toxinas”, agrega.

“Raíces” además incluye técnicas para tener un jardín sano.

Con un diseño muy cuidado, el libro “Raíces” además incluye técnicas para tener un jardín sano, para empezar una huerta desde cero y hasta para cultivar especies en macetas del balcón. Además, una sección de Cocina que Hace Bien, en la que brinda recetas como la de hummus de garbanzos y espaguetis de zucchini con pesto de albahaca, entre muchos otros platos.

“Cocinar es una demostración de amor (…). Mi hermana mayor, Zoraida, nos enseñó mucho y crecimos con ese ejemplo. De la mano de mi mamá, Pomi, aprendimos y disfrutamos de la cocina libanesa. Por herencia de su madre y de su suegra, ella prepara platos típicos de la cultura árabe que requieren tiempo y dedicación, como puré de berenjenas o de garbanzos, tabule, hummus de remolacha, falafel y labneh (un tipo de queso blando elaborado a partir de yogur). La mesa se llena de colores y sabores únicos y, cuando esto sucede, siempre es una excusa para juntarnos y compartir: hijos, nietos, sobrinos, no falta nadie”, dice.

El libro de Juliana Awada también tiene una sección de una sección de Cocina que Hace Bien.

Para la “hechicera” de Mauricio Macri, la huerta es un espacio también para la crianza de su hija menor. “Con Antonia disfrutamos mucho de la huerta. Son momentos que despiertan la imaginación y la curiosidad de los más chicos, pero también los acercan a valores más profundos: el cuidado, la dedicación, la paciencia, el respeto por el medio ambiente”, confiesa.

Con el mismo charme que se paseó por el mundo en su rol de Primera Dama y siendo anfitriona de Primeros Mandatarios de las principales potencias internacionales, Juliana Awada expresa en su libro detalles del arte de agasajar. “En cada cosa que hago, siempre priorizo lo simple: cuando es época de salvia corto algunas flores y las presento en la mesa en alguna jarra, o sobre la vajil También armo algún arreglo a mano con flores frescas del jardín. Me gusta que predomine lo agreste y natural. Para nuestro aniversario de casados con Mauricio preparé una mesa para dos en el invernadero (…). Usé la mesa de madera donde realizo los trabajos de jardinería y generé un ambiente diferente a partir de detalles: velas, hojas y peonias, las flores que más me gustan (las que estaban el día de nuestro casamiento). Suelo elegir mantelería blanca, color crudo o lino rústico, también algunos cuadrillé combinados con azul (…). Creo que cada uno tiene que ser fiel a su estilo y estar a gusto, abrir las puertas desde lo más genuino, solo así podemos hacer sentir a todos ‘como en casa’”, dice.

Juliana Awada presenta Raíces.

Orgullosa sin vanidad, Awada destaca de sí misma: “Mis hijas suelen decirme que siempre estoy alegre, que para ellas es agradable convivir con alguien que transmita esa energía (…). Por eso estas páginas (se refiere a las de su libro) son el reflejo no solamente de lo que me hace bien y me da paz, sino de lo que aprendí a lo largo de mi vida y en este último tiempo tan particular. Buceando hacia adentro comprobé que cuanto más buscamos, más nos acercamos a esa raíz que nos trajo acá, y ahí están los recursos más valiosos: el amor de nuestra familia y lo más auténtico de la naturaleza”, concluye.

Agradecimientos:

Penguin Random House.

Fotos: Anahí Bangueses Tomsig, Cecilia Glik, José Pereyra Lucena y Guacamouly.com