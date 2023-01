Karina La Princesita había publicado una serie de mensajes en sus redes que dejó preocupados a sus seguidores. Sin embargo parece que la etapa de tristeza pasó y ahora se viene un nuevo comienzo en su vida.

"Prepárense xq ya descansé y este año promete… pero es de los que promete y cumple!", escribió la cantante en un posteo junto a una foto suya en la playa.

Karina La Princesita: los mensajes positivos tras la preocupación de sus fans.

Enseguida comenzó a recibir respuestas de sus fans. "Así me gusta. Se viene la reina con todo", "No hay duda que sos una Ferrari" y "Vamos Kari que sos guerrera y una luchadora", fueron algunas de ellas.

Por su parte, Barby Franco le escribió: "Vamooooooooos" y Karina La Princesita le contestó: "hermosa mamá" con tres corazones.

Además, la ex de El Polaco subió una Historia a su Instagram que explicaba: "Hay que mirar lo que hay de este lado de la ventana y no la ventana del vecino, porque él tal vez esté deseando lo que en la nuestra. Algo así"

Karina La Princesita.

Karina La Princesita compartió un mensaje que generó preocupación

Días atrás, Karina La Princesita compartió alarmantes mensajes en sus redes sociales que llamó la atención de sus seguidores.

Entre otras cosas, la cantante habló de los ataques de ansiedad y generó misterio con sus publicaciones. “Los ataques de ansiedad no se los deseo a nadie, sentís que te morís. No sabés qué hacer. No podés respirar. Qué maldad tienen algunas personas. No se entiende por qué tanto”, expresó la artista.

Al parecer, Karina La Princesita sufre de ataques de ansiedad y, tal como contó ella misma tiempo atrás, enfrentó un duro juicio con la banda que la acompañaba en sus shows.

“Acabo de perder el primer juicio de cinco, por una suma que no me corresponde pagar a mí. Me quedan varios más, de la época en que tanto ellos como yo, éramos empleados de los Serantoni”, contó en Twitter durante el año pasado.

Según su relato, los ex músicos de su banda le hicieron juicio a ella cuando trabajaba en nombre de una productora, que no se vio damnificada. “Y un aplauso a los cagones de los músicos que me lo hicieron a mi y no a quien corresponde sabiendo cómo eran las cosas en realidad", agregó en ese entonces.