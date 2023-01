Karina, la Princesita, compartió un polémico mensaje que evidencia una decepción: "Se borran"

Es de público conocimiento que en el último tiempo, a Karina la Princesita, decidió romper el silencio para comunicar su malestar con la intención de dejar de ser señalada o juzgada por quienes no conocen sus padecimientos.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Karina reveló una situación que vivió en la que expuso que le soltaron la mano cuando más lo necesitaba. "Estás ahí, firme cuando la gente está mal y cuando se ponen bien y ya no te necesitan, se borran", expresó la cantante.

La publicación de Karina.

Como si eso fuera poco, la intérprete de "Corazón Mentiroso", agregó: "Lo peor es que te dejan sola cuando todo se da vuelta". De esa forma dejó en evidencia que cuando necesitó el apoyo de las personas a las que ella había acompañado en momentos difíciles, no estuvieron y le dieron la espalda.

Seguido a eso, la mamá de Sol compartió una imagen en la que se lee: "Quiero abrazar a mi yo de ayer y decirle que no merecía todo lo que vivió". Evidentemente, la decepción que vivió la artista le generó un profundo dolor.

La publicación de Karina.

Karina, la Princesita, reveló que sufre ataques de ansiedad

La cantante habló de los ataques de ansiedad y generó misterio con sus publicaciones. "Los ataques de ansiedad no se los deseo a nadie, sentís que te morís. No sabés qué hacer. No podés respirar. Qué maldad tienen algunas personas. No se entiende por qué tanto", escribió la artista.

Karina ya no se calla más sus malestares, después de tantos años de vivir situaciones angustiantes sin hacerlo público, la vocalista optó por compartir lo que siente cuando no está bien.