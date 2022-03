Karina, La Princesita, se expresó nostálgica en las redes: "Toda la mierda de mi vida"

Instagram

No es secreto para nadie que Karina, "La Princesita", está pasando uno de los peores momentos de su vida. Perder los juicios con sus ex músicos, le generó una sensación de injusticia que la invade y eso trae consecuencias emocionales que son inevitables y con las cuales lucha a diario para no darse por vencida.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Karina publicó una postal donde evidenció que estaba recostada viendo la lluvia a través de la ventana y escribió: "Que lindo que llueva. Que se lleve toda la mierda de mi vida", dejando al descubierto que todavía se siente mal por las cosas que le están tocando atravesar.

Como si eso fuera poco, "La Princesita" plasmó: "A vos que estás triste porque tal vez no actuaste de la mejor manera porque estabas rota, por tus heridas del pasado y porque te tocó vivir cosas que no merecías, no te sientas mal. Hiciste lo que pudiste con lo que sentías en ese momento".

"Sos valiosa. Te mereces lo mejor. Pero antes saná. Cúrate las heridas y cada dolor que te marcó. Va a salir todo bien. Si te sentís identificada, te mando un abrazo, que es lo que necesitas en este momento. Te mereces lo mejor. no bajes los brazos", terminó expresando Karina.

La polémica publicación de Karina el "Día Internacional de la Mujer"

Ayer fue el "Día Internacional de la Mujer", y Karina, fue una de las artistas que se expresó al respecto, desde las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde, con total sinceridad, la artista escribió unas palabras bastante polémicas.

"Todo bien con eso de que nos respetemos entre nosotras, pero hay minas que son malas eh!! muy malas. Que te falsean y cuando pueden muestran lo que son. Conocidas, amigas o hasta la propia familia. La que es zorra, es zorra. Y zorra no es pu...es astuta", sentenció Karina.

Más allá de que "La Princesita" no aclaró a quién iban dirigidas esas palabras, es evidente, que la cantante se siente traicionada por alguna mujer de su entorno, ya que mencionó amigos y familia, lo que resultaría más grave que viniendo de alguien que es simplemente un conocido.