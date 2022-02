Karina, La Princesita, busca la forma de sentirse mejor: "Ayer respiré"

Instagram

En las últimas horas, Karina "La Princesita", se cansó de las especulaciones sobre su estado de ánimo y fue ella misma quien salió a aclarar que su malestar no se debe a nada relacionado a su ex pareja, sino a diferentes situaciones que viene arrastrando desde hace tiempo.

Luego de afirmar que hay que respetar a ala salud mental, Karina utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir un video donde se la ve sentada al aire libre, disfrutando del viento en la cara, imágenes que musicalizó con la canción "Memories" de Maroon 5.

Las palabras elegidas por Karina en esta oportunidad fueron: "Respirar es algo tan simple pero a veces puede ser tan difícil. Ayer respiré" y un emoji del símbolo de la paz, evidenciando que de a poco intenta volver a sentir la paz que tanto necesita en este último tiempo donde no la está pasando bien.

Aunque Karina no haya especificado el motivo de su tristeza, al aclarar que no está relacionada a la ruptura con su ex novio, deja casi al descubierto que todo estaría relacionado a los juicios que la artista viene perdiendo con los músicos que la acompañaban en la época en la que era representada por los hermanos Serantoni.