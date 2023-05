El periodista Luis Ventura se encuentra al tanto de todo lo sucedido con la salud de su ex amigo Jorge Rial. A pesar de su amor y odio con el conductor de "Argenzuela" por la señal de C5N, se mostró muy angustiado y se puso muy sentimental. "A mi lo que más me preocupa es la salud de Jorge, no quiero que lo exploten", comentó Luis Ventura, ante esto, el cronista Alejandro Costelo de LAM le preguntó si lo decía por alguien en particular, pero el periodista respondió: "No importa, el que sabe sabe, y el que entiende entiende. Quiero que lo cuiden y si no lo deja, que lo cuiden igual".

Luego, volvió a recordar que una de las hijas de Rial lo llamó para informarle que su padre estaba muy grave. Durante la charla con el cronista de LAM, volvió a remarcar: "Cuidénlo, si está grave cuidenlo. Ahora si es un show, haganlo bien, no me hagan sufrir. Cuentenme la verdad, a mi me angustia. No quiero que me den malas noticias y para mi sería una mala noticia que le pasara algo grave", remarcó el periodista en tono serio y mostrando mucha preocupación.

El mayor de los miedos de Jorge Rial

La salud de Jorge Rial estuvo en el ojo de todos los medios de comunicación desde que se dio a conocer el infarto que sufrió en Colombia. Desde entonces su ex amigo Luis Ventura comentó cual es el mayor miedo del conductor de Argenzuela. En una nota que tuvo para "A la Barbarossa", el periodista dijo: “Él tiene mucho miedo por la muerte de su papá, que murió de un cáncer arrasador, y eso siempre fue su desvelo, de a lo mejor tener una cuestión hereditaria, y su preocupación”.

Luego, agregó: “Pero en la época en que yo lo conocí, Jorge no era muy riguroso ni muy prolijo en el tema de salud, con él mismo. Él incluso muchas veces se fue a laburar sin poder hacerlo". Antes de cerrar, agregó: "El sábado a mí Morena me avisó que su papá estaba gravísimo. Yo me paralicé. Venía manejando y estacioné porque no podía creer lo que estaba escuchando. Ella me dijo que quería que lo supiera antes de que explotara todo y yo le ofrecí ayuda. Fue un masazo en la cabeza. Nosotros éramos amigos, familia casi”.

J.M