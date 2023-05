Luis Ventura apuntó contra Jorge Rial por su problema de salud: “El show del infarto”

Luis Ventura fue lapidario con su opinión sobre el caso de Jorge Rial, luego de que el conductor de Argenzuela sufrió un infarto en Colombia y su cuadro de salud se haya mediatizado, generando la preocupación e interés del público. “El show del infarto”, sentenció.

Los conductores supieron tener una excelente relación entre ambos, hasta que todo termino en pésimas condiciones, muchos años atrás. Desde entonces, Luis Ventura ha sido muy crítico con Jorge Rial, incluso con su delicado estado de salud. “A ver si vos tenés un infarto, ¿te la pasás mandando mensajitos?, ¿vos estás entubado en terapia y mandás fotos de la cama vacía?”, lanzó en Intrusos el conductor de A la Tarde, evidenciando que no le había caído para nada en gracia el reciente posteo del conductor de C5N luego de haber sido dado de alta.

Jorge Rial y Luis Ventura.

Fue entonces que Maite Peñoñori decidió indagar en el punto de vista de Luis Ventura y acotó: “Pero Rial fue el que subió la foto de una cama vacía con un posteo. Entonces el show lo está haciendo Rial”, a lo que el conductor respondió: “No digo que esté mal hacerlo. Pero, si se está haciendo un show, no me digan que estuvo diez minutos muerto. No me digan eso, porque a mí me causa daño”.

Luis Ventura continuó explicando cómo los medios profundizaron en la situación de Jorge Rial y cómo desembocó en esta cobertura que obtuvo la noticia de su infarto. “Escribí una nota que se llama ‘El show del infarto”. El medio y las empresas hicieron un show de esto. Si un medio te paga cámaras, profesionales, alojamientos, pasajes, ocurre esto”, comentó indignado.

Luis Ventura y Jorge Rial.

Luis Ventura reveló la conversación que tuvo con las hijas de Jorge Rial luego del infarto

El conductor siguió dando su punto de vista sobre la manera en la que Jorge Rial trató su paro cardíaco y dio detalles de la conversación que tuvo con sus hijas al momento de darle la noticia. En Intrusos, Luis Ventura reflexionó: “La gente que tiene al lado, ¿lo quiere ver a Rial bien o a Rial con suero y todo entubado? A mí me llaman por teléfono, y me dicen ‘mi papá se está muriendo tuvo un infarto, nos estamos yendo para allá’ y les pregunté a las hijas, ‘¿Quieren que vaya?’. Ese es el único mensaje que tengo en cuenta, todo lo demás es show”.

Para cerrar, Luis Ventura recordó su amistad con Jorge Rial y remarcó que es crucial tratar el tema con delicadeza. “A lo que voy es que hay que cuidar al paciente. Jorge en cuanto a su salud se equivocó toda la vida, yo se lo decía. Tenía presión, y se iba a la esquina a comer milanesa”, sentenció.

H.O