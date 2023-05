Luis Ventura fue duro al hablar de Jorge Rial luego del infarto: "No mide consecuencias"

Luis Ventura habló en muchas oportunidades desde que se conoció la noticia de que Jorge Rial sufrió un infarto en Colombia. Pero su opinión no fue lo que todo el mundo esperaba, ya que señaló que el conductor de Argenzuela estaba haciendo un show de lo sucedido. Ahora, habló de le personalidad del papá de Morena Rial y se mostró tajante.

Recientemente, Jorge Rial volvió al paí, y A La Tarde, el programa que conduce Karina Mazzocco en AméricaTV, trataron el tema. Sin pelos en la lengua, Luis Ventura opinó: "Cuídenlo al paciente, que el paciente no sea motivo de una tapa, un título y se olviden que detrás de eso hay un ser humano que está pasando por una alternativa de vida. Por, si la verdad es infarto, es jodido", dijo el periodista.

Luis ventura fue a LAM y habló sobre la salud de Jorge Rial

Luego del comentario de Luis Ventura, Cora Debarbieri salió al cruce y dijo: "Pero también Jorge es una persona adulta para decir 'si salgo telefónicamente, o no, no salgo telefónicamente', 'si te doy un móvil o no te doy un móvil', 'si regreso a trabajar o no regreso a trabajar'. Entiendo el entusiasmo o lo apasionado que es ante ciertas cosas, pero el primero que tiene que poner stop es él".

Pero Luis Ventura conoce a Jorge Rial mejor que nadie, pues solían ser como carne y uña hace años, hasta que su amistad se rompió. Entonces, no se la dejó pasar a su compañera y lanzó: "Vos sabés que no es así, que Rial no mide consecuencias. Él salta y después mira si hay agua en la pileta, y si no hay agua muchas veces se da unos porrazos bárbaros... Le pasó con el último programa que hizo, ¿vos te crees que él hubiera querido ese final? La verdad es que no, pero él se tiró a la pileta y en el medio hizo cagadas".

También aprovechó para darle un consejo de vida. "Y también hizo muchas cagadas con su vida y con su salud. Entonces, yo, desde el más allá, el tramo de los 10 minutos, le digo 'Jorgito, cuidate...'", dijo Luis Ventura sobre la salud de Jorge Rial.

Posteriormente, Cora Debarbieri volvió a cruzarlo a Luis Ventura y expresó: "Te escucho a vos con este dolor en el pecho que tuviste a partir de enterarte de la noticia de Jorge y ese llamado de Morena... Es imposible que no aparezca una película de todo lo que sucedió a lo largo de tu vínculo con Jorge. Ese vínculo de amistad, a veces más intensa, a veces menos, y de peleas también. Entonces, te quiero preguntar si vos sentís que Jorge, durante todo ese tiempo, se portó bien con vos". Frente a la pregunta de Cora, el periodista respondió con sinceridad: "No".