VIDEO| La China Suárez reveló el particular gesto de Amancio cuando lo amamanta

La China Suárez compartió un especial momento con Amancio, su segundo hijo con Benjamín Vicuña.

Instalada en Chile mientras acompaña al actor en sus proyectos laborales, la protagonista de ATAV aprovecha a full el tiempo en familia y comparte con sus seguidores parte de su vida cotidiana. Esta vez, el real protagonista de sus publicaciones fue el bebé de cuatro meses quien aparece en el video de su mamá en plena merienda.

En la grabación, se puede escuchar cómo Amancio disfruta de este especial momento de conexión con su mamá. "Amo estos ruiditos", expresó la actriz de 28 años en el post.

Horas antes, la diosa también compartió parte de una producción al natural donde mostró cómo es su recuperación después del parto en el que también hizo público el pedido que le hace a los fotógrafos. "Acá estoy, dos meses post nacimiento Amancio. Me pareció importante recalcarle a Edu Weis (el fotógrafo a cargo de la sesión) que no me adelgacen, achiquen ni cambien el cuerpo", expresó en su feed de Instagram donde se mostró en bikini.