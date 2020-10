La China Suárez reveló la estricta condición que pide en una producción de fotos

Hace un tiempo muchos famosos se alejaron de los "retoques digítales", y una de esas es la China Suárez. La actriz hoy en día es la cara de innumerables firmas y para eso reveló los estrictos pedidos que hace a los fotógrafos a la hora de hacer alguna campaña o ser parte de una producción.

"Acá estoy, dos meses post nacimiento Amancio. Me pareció importante recalcarle a Edu Weis (el fotógrafo a cargo de la sesión) que no me adelgacen, achiquen ni cambien el cuerpo", contó la actriz en su cuenta de Instagram junto a las fotos posando en bikini.

En menos de 24 horas, la publicación, alcanzó más de 460 mil “Me gusta” y cientos de comentarios de sus fanáticos. “Sos perfecta”, “Hermosa”, “Divina”, “Excelente el mensaje que transmitís”, “Diosa, siempre”, fueron tan solo algunos de los mensajes que se pudieron leer en los comentarios del posteo.

Esta acción fue celebrada también por amigas y colegas del ambiente de las celebridades, como Eva Bargiela, Natalia Antolín y Cande Tinelli.