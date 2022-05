La coincidencia fashion entre Oriana Sabatini y Tini Stoessel

Oriana Sabatini y Tini Stoessel tienen varias cosas en común: ambas son cantantes, actrices, se relacionaron sentimentalmente con un futbolista y ahora, además, coincidieron en el gusto por una prenda en especial.

Se trata de un buzo de la marca Balenciaga, que tiene un costo, según su web oficial española, de 950 euros. Serían casi unos 200 mil pesos argentinos. Si bien el abrigo se vende en tres colores, Oriana Sabatini y Tini Stoessel eligieron el verde oliva. Adelante tiene un bolsillo canguro y es híper holgado. Además, cuenta con el último sello de la marca: el estilo "destruido".

A Tini Stoessel se lo vio en unas fotos que publicó desde Ibiza, días antes de que aparecieran las imágenes junto a Rodrigo De Paul. Oriana Sabatini lo vistió esta noche en un video que subió de bailando en Tik Tok.

El consejo de Oriana Sabatini a Tini Stoessel sobre su relación con Rodrigo De Paul

Oriana Sabatini hace años ya que convive con Paulo Dybala, por eso pareciera ser una gran experimentada en cómo es mantener una relación con una estrella del fútbol. Sobre eso precisamente fue consultada por Tatiana Schapiro en Teleshow.

Tini Stoessel con el mismo buzo que Oriana Sabatini.

"¿Algún consejo para darle a Tini si se suma a este universo?", le preguntó la periodista. Y Oriana Sabatini respondió: "Que se tome las cosas con mucha calma y que no lea Internet, que no lea las redes. No sé cómo será la relación de Tini con Rodrigo (De Paul), si están o no, tampoco me voy a meter en eso, pero sí a cualquier persona que esté con una persona tan expuesta como un futbolista le diría que no lea las redes porque son la muerte. La muerte. Más para las mujeres que están con futbolistas".