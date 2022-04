Oriana Sabatini volvió a la carga con la presentación de su nuevo trabajo titulado: 325. El video producido por Santiago Aquino y Guido Iannacio y bajo la dirección de Juan Gonz muestra a una osada Oriana en una jugada y atractiva propuesta visual entre el negro y el rojo sangre. La ídola pop luce toda su seducción en las coreografías ideadas por Mati Napp y Dai Farji.

“Este tema nació en uno de mis viajes a Miami. Fue una de las épocas donde recién estaba arrancando a trabajar con Universal y me acuerdo que entré al estudio y le dije”al productor y a los compositores: quiero experimentar sonidos de diferentes géneros. Me dio miedo de caer en el cliché de reggaeton pop/romántico pero le mostré unas referencias de canciones que me gustaban de ese estilo y el productor captó a la perfección lo que quería lograr” confesó Oriana.

“Dices que me quieres, pero no me quieres / solo estás acostumbrado a que me tienes. / Aquí te ves, pero siempre vuelves.” Así es el estribillo de “325”, el tema que acaba de lanzar y que ya es furor en las redes sociales. En el video, Oriana se deja ver con un outfit súper sexy: un catsuite negro con transparencias. Incluso, hacia el final se anima a un desnudo completo muy atrevido.

Oriana Sabatini regresó a la música con "365"

En palabras de Oriana: “El concepto del video nació de una charla que tuve con el director del video que ya veníamos trabajando juntos. Nos pasaba que nos estaba costando un poco encontrar una idea que fuese original. Yo siempre en mis propuestas trato de tener algún que otro escenario que sea impactante a la vista y ahí mi manager tiró la idea de tener una situación en una casa donde empieza a llover sangre, y al director y a mí la verdad nos encantó. Obviamente esa idea después fue mutando de diferentes maneras. La sangre era lo que quedó de esa idea principal pero nos encantó y siento que tiene que ver un poco con lo que dice la letra de la canción pero llevado a un extremo. El tema habla del desamor y todas esas cuestiones. Cuando uno piensa en amor, piensa en rojo.”

La cantante y compositora que divide su agenda entre Argentina e Italia, viajó a nuestro país para la presentación oficial y sorprender a sus millones de seguidores con este lanzamiento que significa un nuevo éxito en su carrera. “Este tema significa el inicio de una etapa nueva mía como persona, como artista, como profesional. Siento que es un tema del cuál estoy orgullosa, que me representa, mismo con el video. En pocas palabras podría decir que para mí representa un nuevo camino”, sintetizó la artista que atraviesa un excelente momento personal y profesional ya que se encuentra trabajando en conjunto con Universal Musica Argentina. “Es un sueño poder desarrollar mi nueva música con un equipo tan increíble, con la experiencia de alcanzar cosas gigantes”, expresó entusiasmada.

Oriana se ha presentado en el escenario central del Lollapalooza Argentina para abrir los conciertos de Coldplay y Dua Lipa, así como en el escenario de Dangerous Women para abrir el concierto de Ariana Grande. Desde sus inicios fue un referente cultural para las nuevas generaciones y no paró de cosechar millones de reproducciones en las distintas plataformas convirtiéndo cada lanzamiento en tendencia.