La gala de la Revista CARAS convoca a reconocidas figuras del ambiente del espectáculo y una de ellas fue Pampita que está rehaciendo su vida y conociéndose con Martín Pepa, polista de vasta experiencia, pero también afrontando una separación de Roberto García Moritán que se dio a partir del 20 de septiembre pasado y que recientemente fue uno de los temas centrales de los medios de comunicación y de su paso por el living de Susana Giménez donde defendió al mencionado referente político.

Pese a no hablar públicamente de la chance de haber iniciado el divorcio, la modelo y conductora de la televisión argentina respondió las consultas de LAM que tuvieron mucho que ver con su expareja, entre otras cuestiones.

Pampita y Roberto García Moritán.

La tajante postura de Pampita en relación a Roberto García Moritán

Con la presencia de LAM en la gala de la revista CARAS, Pampita accedió a una entrevista en la que pudo participar Ángel de Brito y parte de su panel. Allí, comenzó hablando de su pasaje por el programa de Susana Giménez, en donde vivió algunos momentos incómodos, y posteriormente hizo algunas declaraciones relacionadas a su separación con Roberto García Moritán. El comentario del conductor fue acerca de que compartieron mesa al momento de la obtención del Martín Fierro de Televisión 2024 por el mejor desempeño como jurados del "Bailando 2023" y que a ambos se los veía muy amorosos.

"Por eso aclaré que la separación fue el 20 de septiembre. Porque en caso contrario la gente piensa "'ay, estaba en el Martín Fierro disimulando. Iba de la mano. Hasta le dediqué el premio cuando gané", expresó la modelo y, luego, ahondó acerca de su reacción al separarse que el periodista reconoció que fue de asombro: "Yo estaba igual que ustedes, les puedo asegurar". Yanina Latorre se sumó a consultar y lo hizo en alusión de si venían en crisis o fue de un día para otro, a lo que comentó: "Fue de un día para el otro. Fue el 20. El día que los llamé a ustedes y no me atendieron. En ese momento exacto".

"Ahora ya no quiero decir nada. Estoy re contenta con mi momento personal y lo único que quiero este mi familia esté bien, y Rober es mi familia. Quiero que en mi casa haya paz y no lo estoy diciendo de buena o fingiendo, de verdad me importa que en mi casa haya un buen ambiente. A sus hijos los quiero con todo mi alma, como hijos propios, siempre se los digo. Fueron cinco años, los ví crecer y compartimos muchas cosas. Con mis hijos se siguen viendo entre sí. Están siempre las puertas abiertas de mi casa. No voy a hablar mal de mi familia y Rober lo es", continuó diciendo Pampita sobre Roberto García Moritán.

Pampita.

En cuanto a su estado de ánimo y la forma en la que transitó toda la separación destacó que está más grande, es otro momento y que la agarra con mayor madurez en relación a las anteriores relaciones que mantuvo, "Ya sé cómo será el resto de nuestras vidas como familia. Sé como es un ex en tu vida para siempre. Sé cómo quiero que sean los actos de colegio, Navidad y Año Nuevo juntos. Entiendo eso", soltó.

Ángel de Brito continuó con este tema y preguntó si se arrepentía de haber publicado los chats en Instagram y con firmeza afirmó: "No. Porque no me había separado antes de esa fecha, lo quería dejar bien en claro. Ese fue el día que yo me separé y antes jamás pensé que iba a ser así. Pero antes de hacer público algo es porque estoy muy segura, sino no soy de publicar cosas todo los días. Mil veces dicen cosas que no son ciertas y no salgo a aclarar. Pero cuando que para mi es importante tengo mis redes, rápido conecto y le digo a la gente la verdad, siempre".

Pampita.

Luego, el periodista le comenta que le hicieron una pregunta a Roberto García Moritán, en donde mencionó que todavía la amaba y Pampita dijo que no tenía conocimiento al respecto. "No sé nada. Estuve trabajando. Lo nuestro está destruido para siempre y no hay manera de pegar esos pedazos. Lo tengo claro desde el día 20 de septiembre de que eso sería así y me agarra en un momento de mi vida personal que no quiero para mi. Tal vez antes hubiera actuado o pensando distinto", declaró.

Para concluir, Pampita concluyó afirmando: "La política y el dinero no tuvieron nada que ver. Vamos a ser familia siempre y con respeto, cariño y amor". De igual forma, Yanina Latorre interrogó sobre que días previos se lo vio a Roberto García Moritán entrando y saliendo de un hotel y si habían empezado con una crisis previa, lo cual tuvo como respuesta que no hablaría más, ya pasó, está divorciada y conociendo una persona.

BL