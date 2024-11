La entrevista que dio Pampita en el famoso living de Susana generó nuevamente un sin fin de especulaciones sobre el tema. A días de esa esperada nota la madre de Roberto García Moritán en una nueva declaración, habló sobre la polémica separación. No es la primera vez que esto sucedes, ya que en hace algunos meses cuando estalló el conflicto amoroso ella se pronunció al respecto y manifestó su decepción con la exesposa de su hijo. Pero en esta oportunidad los nuevos dichos de Lucila Fernández Llanos causaron aún más controversia.

Pampita, Roberto García Moritán y su mamá, Lucila Fernández Llanos

Esto dijo la mamá de Roberto García Moritán

Lucila Fernández se expresó en una sola oportunidad luego de que se diera a conocer el gran conflicto que se desató luego del divorcio de su heredero y su exyerna. En aquella oportunidad, había confesado que Pampita era muy "dura" y que no estaba de acuerdo con su forma de manejar la situación. Ahora, después de la entrevista que tuvo la modelo con Susana Giménez, la madre del exfuncionario público volvió a dar su opinión y fue aún más tajante con sus dichos.

Las declaraciones las dio en un móvil del programa A la Tarde. En un principio contestó la pregunta del cronista que hacía referencia a la salud de su hijo: "Él está bien, está pasándola como puede, mucho con sus hijos que son su pasión", comenzó explicando. Sobre la internación de su hijo declaró: "Está mejor, fue un golpe muy duro. Lo hicieron pelota".

En este segmento también habló sobre su relación con Carolina Ardohain y muy segura respondió: "No tengo ninguna relación. Se enojó un poco (haciendo referencia al episodio anterior donde ella salió a dar declaraciones) y le dije que no iba a hablar más. Me estoy cuidando. La estoy cuidando, estoy cuidando la relación entre ellos y la relación por Anita".

Luego, el notero quiso saber la opinión de ella sobre la nueva relación de la bailarina y ella en tono irónico argumentó: "Me sorprendió bastante, es un poco rápido. Estaba tan hecha pelota hace muy poquito, qué poder tiene de superación, pero bueno, me alegro". Para terminar con sus declaraciones, insinuó: "Es muy raro todo. Se lo habrá pedido a la Virgen".

Roberto García Moritán y Pampita

La reciente entrevista de Pampita en el living de la diva generó un gran revuelo en las redes sociales y la prenda, con opiniones divididas. En este contexto, la nueva declaración de Lucila Fernández Llanos, la madre de Roberto García Moritán, trae aún más polémica sobre el tema.

A.D