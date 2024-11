Susana Giménez y sus entrevistas en el living, los domingos a la noche, volvieron a ser de lo más hablado durante la semana debido a la visita que recibió y algunas aristas que generaron polémica. Para esta ocasión, Pampita fue la gran figura que se sentó y respondió todas las consultas de la conductora, quien en algunos momentos incomodó con sus preguntas a la expareja de Roberto García Moritán. Este acontecimiento generó una diversidad de opiniones, polémicas y ahora se suma que, según Yanina Latorre, la excompañera de vida de Ricardo Darín no quería entrevistar a la influencer y que fue "obligada".

Pampita y Susana Giménez.

Yanina Latorre aseguró que Susana Giménez no quiso entrevistar a Pampita

Tras evidenciar incomodidades y defender a Roberto García Moritán, padre de Anita García Moritán, Pampita agradeció la invitación a Susana Giménez y a Telefe para ser parte del programa. Lo cierto es que, post entrevista, se fueron conociendo algunos detalles como, por ejemplo, a la modelo le habrían pagado para asistir y, según Yanina Latorre, la conductora fue obligada a hacer el reportaje.

“Una muy buena fuente y cercana escuchó uno de los audios bombita de Susana, esos que desaparecen”, comenzó diciendo la periodista. Y agregó: “Está endiablada. Ella no quería a Pampita en su programa porque no la quiere. La obligaron. Le dijeron que iba a medir y que iba a estar jugosa”.

De esta manera, Susana Giménez se habría opuesto a hacerle la nota a Pampita. Pero hay más, por lo que Yanina Latorre profundizó: “Ahora la detesta. Dice que nunca más la quiere ver en su programa. A esta fuente Susana le cuenta la verdad de la milanesa, de lo que cobró Pampita: se lo dieron en el piso, en efectivo y en un sobre. No son 30.000 dólares, son 10.000 dólares”.

A su vez, Ángel de Brito manifestó que “eso es lo que cobra Pampita por los eventos” y la mujer de Diego Latorre reiteró que “Susana no quería y la obligaron”. “Hay personajes que Susana no traga y uno de ellos es Pampita. Si cuando ella se sentó, dijo ‘ay, qué lindo. Hace tanto que no venía’. Y sí, sí desde que apareció que no iba”, soltó el conductor de LAM.

De esta forma, Yanina Latorre reveló que Susana Giménez fue obligada a tener que entrevistar a Pampita, que habría recibido un pago para hacerse presente, y Ángel de Brito terminó de confirmar que la diva de la televisión argentina posee algunas figuras a las que “no traga” pero que son buenos reportajes, “no tienen hacerse amigas” y algunas notas rinden.

