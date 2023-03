La nueva temporada de MasterChef Argentina tuvo su segundo programa cargado de muchas emociones, lágrimas e historias que removieron las fibras más profundas de los jurados y de los televidentes que están conociendo los futuros participantes del reality de cocina.

Una de las historias más fuertes que se conocieron esta noche en MasterChef Argentina, fue la de Belén, una cocinera amatur de 30 año, que al entrar al estudio afirmó estar muy feliz y nerviosa por la oportunidad de estar frente a Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui.

La desgarradora historia de Belén en MasterChef Argentina: "Me abandonaron y me dejaron en una plaza".

Luego de presentar su plato, un Pollo al verdeo, la participante desbordó en llanto al contar su dramática y cruda historia de vida.

Belén está próxima cumplir 31 años, es madre de cuatro hijos y debió dejar la carrera de cocinera profesional y se dedica a hacer cuadros y campañas. "Me encanta la cocina".

"De chica pasé mucha hambre, entonces creo que viene por ahí mi lado a que me guste la cocina. A mí me abandonaron, me dejaron en una plaza, me agarró una familia", expresó la aspirante a Chef.

"Vivíamos en un barrio muy precario, en una casilla. Éramos cartoneros, pedíamos pan de ayer en las panaderías. O sea pasé hambre realmente. Y creo que desde el deseo de comer y de tener comida, me gusta y lo disfruto", comentó Belén.

Los jurados debieron dejar la emotividad de un lado para concentrarse en la degustación y ser objetivos con su puntuación. "Entiendo que hay un montón de nervios y un montón de cosas en juego pero el plato es el que define, y para mí es un no", aclaró Betular.

Qué decisión tomó el jurado sobre el futuro de Belén en MasterChef Argentina

Luego de la tormenta y el bajón ante la desgarradora historia de vida de Belén, los jurados eligieron darle una oportunidad y le dieron el delantal blanco. "No lo llegué a probar, perdón, me puse muy nerviosa y ansiosa", dijo con lágrimas en su rostro, Belén.

"Está bastante bien, hay cosas para mejorar. Tenés mucho cariño. Esta papa estaba muy rica. Te salió muy generoso y muy honesto como plato. Este premio es con un sí", dijo Donato.

"Yo no voy a hablar del plato, a mí me parece que vos te merecés esta oportunidad y me parece que nosotros nos merecemos la oportunidad de tenerte cerca un rato y enseñarte a cocinar. ¡Así que te voy a dar un sí y un delantal!", dijo Germán Martitegui, uno de los jurados más exigentes de MasterChef Argentina.

