La vida de Evangelina Anderson, Martín Demichelis y su familia está atravesando cambios drásticos y decisivos. Hace un poco más de un año y medio, el padre de la familia asumía como director técnico de River Plate y, aunque tuvo una gestión positiva al comienzo, cuando empezaron a atestar las malas rachas salió del club Millonario y se fue a trabajar al exterior.

Así, el destino de Evangelina Anderson volvió a cambiar y ahora estará hospedándose en México. Tras dos o tres días de irse del equipo argentino, el director técnico anunció que había aceptado la oferta para dirigir al Monterrey de México. Un hecho que puso en jaque a su esposa que había conseguido un trabajo interesante en la Argentina.

Evangelina Anderson y Martín Demichelis

La difícil decisión de Evangelina Anderson

Mientras se encontraba instalada en Argentina, Evangelina Anderson se había consolidado como panelista de "Los 8 escalones" y hasta había podido mostrar allí sus conocimientos como instructora de yoga. Sin embargo, de la noche a la mañana, se vio interrumpida su vida profesional a causa de los nuevos rumbos deportivos de su esposo, Martin Demichelis.

Evangelina Anderson y Martín Demichelis

Así, la esposa del director técnico se vio en una gran encrucijada, en donde debería decidir si seguir creciendo de manera profesional lejos de su marido o acompañarlo en esta nueva etapa de su vida. Como toda buena compañera, la actriz decidió elegir la segunda opción, entonces armó las valijas y se fue rumbo a México junto a su marido e hijos.

Sin embargo, antes de emprender rumbo hacia el norte del continente, Anderson no guardo silencio, sino que decidió expresarse de manera contundente en un video con diversos contenidos de situaciones familiares: "Alemania, Inglaterra, España. Sin dudas esta es la más difícil de todas. La más dolorosa. Todos los que dejamos nuestro país atrás sabemos de esa sensación única de volver a casa".

"Volver a sentir el calorcito de un abrazo con tu viejo. Volver a probar la comida de mamá. También sus abrazos. Volver a reír a carcajadas con tus amigos. Esas charlas infinitas con tus hermanos" siguió relatando la influencer sobre el copilado de momentos con tono muy sensible y nostálgico.

"Volver a los lugares donde fuiste feliz siendo un niño. Volver a nuestras costumbres, que igual las llevamos a todos lados. Volver a buscar esos pedacitos de tu corazón que quedaron por ahí esperando que algún día vuelvas” continuo Eva. Y culminó diciendo sobre una imagen del estadio de River Plate: “Gracias por permitirnos esta hermosa vuelta a casa. Por un ratito más. No hay día que no nos despertemos y no sigamos valorando lo que tenemos, por eso siempre agradezco volver a recordar de donde vinimos y de dónde somos".

Evangelina Anderson es una gran compañera de Martin Demichelis, a quien sigue en cada paso que da en su vida profesional. Así, la modelo dejo de lado su crecimiento laboral y decidió dirigirse a un nuevo destino junto a toda su familia para apoyar a su marido en esta nueva etapa.

N.L