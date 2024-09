Evangelina Anderson demostró su destreza deportiva luciendo unos sofisticados tacos

Evangelina Anderson es una de los jurados en Los ocho escalones (eltrece); en el programa del lunes en la noche la modelo se robó todas las miradas, pero no solo por su look total white, sino por la destreza deportiva que demostró a pesar de estar con unos zapatos con taco alto.

Evangelina Anderson

La destreza deportiva de Evangelina Anderson

En el programa del lunes por la noche de Los ocho escalones, Evangelina Anderson fue con un look total white que se llevó todas las miradas, estaba compuesto por una musculosa con capucha de color blanco, junto con un pantalón del mismo color metalizado y unos zapatos de taco alto.

Evangelina Anderson en los ocho escalones

En la fase final del programa, cuando solo dos participantes estaban jugando por el premio, le tocó a Evangelina Anderson realizarles una pregunta, la cual la relacionó con lo fitness. “Hay un montón de tipos de estocadas yo voy a hacer una de ellas”, señaló. Antes de seguir con la pregunta, procedió a demostrarlo: “Se la voy a mostrar y ustedes me van a decir cuál es el nombre”.

Momentos después se paró de su silla y se puso delante de las mesas de los jurados, ante la atenta mirada del público y a pesar de estar con los zapatos puestos la modelo consiguió hacer las estocadas sin ningún tipo de problema; llevándose los aplausos no solo de sus compañeros sino de todos los allí presentes.

El look combinado de Evangelina Anderson y su hija menor

El miércoles 4 de septiembre Evangelina Anderson participó en un desfile de Lovely denim, que se realizó por la Buenos Aires Fashion Week, en está ocasión la modelo fue invitada para presenciar la nueva temporada, por lo que terminó asistiendo con Emma Demichelis, la menor de los tres hijos que tiene con Martín Demichelis.

Emma Demichelis y Evangelina Anderson

Pero lo que sorprendió a todos los presentes no fue la presencia de la menor, sino el look combinado que madre e hija decidieron lucir. Ambas con un look total black, con vestidos cortos ceñidos al cuerpo de un solo hombro. En el caso de Evangelina Anderson le agregó un sobre todo color nude junto a unos zapatos de taco alto de color negro.

Evangelina Anderson y Emma Demichelis

Distinto fue el caso de Emma Demichelis que se diferenció de su mamá con unas botas media caña con hebillas a los costados y una campera de cuero negra con un diseño de color blanco en la espalda. Esto la hizo lucir completamente canchera, robándose la mirada de todos los presentes; pero la hija de Martín Demichelis no olvidó su lado cute y agregó una pequeña cartera color rosa.

VDV