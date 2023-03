La actriz Jennifer Aniston, quien interpretó en la famosa serie Friends a Rachel Green, tiene una figura espectacular a los 54 años de edad, y reveló cual es su secreto para mantenerse en forma. En sus redes sociales dio detalles de los ingredientes de su “ensalada Jennifer”, la cual contiene pepino, perejil, menta, garbanzos, queso y pistachos.

Su compañera Courteney Cox, confirmó que tanto Jennifer como Lisa Kudrow, durante las grabaciones de Friends, a la hora de almorzar ambas tenían el ritual de comer la famosa ensalada, siendo de esta manera, el secreto que tenía la actriz para cuidar su figura,

Jennifer Aniston sorprende con su vestido inspirado en Carrie Bradshaw

Aniston estuvo presente en el clásico programa estadounidense, de Jimmy Fallow donde presentó el estreno de la película que hace junto Adam Sandler "Misterio a la vista 2", con un look que dejo boquiabierta a todos. La ex de Brad Pitt lució un vestido similar al de Carrie Bradshaw, personaje interpretado por Sarah Jessica Parker en la serie "Sex And The City".

Jennifer Aniston en el programa de Jimmy Fallow

El modelo del vestido es negro y de un solo hombro, con escote y con el efecto “cintura avispa” para resaltar la figura. El detalle, es el drapeado a lo largo de toda la prenda. Lo acompañó con unas sandalias de taco aguja y con tiras en la punta del mismo color que el vestido.

