Wanda Nara tiene una relación bastante fluída con sus seguidores y además de la dinámica de preguntas y respuestas de Instagram, suele hacer vivos en sus tiempos libres, donde interactúa con ellos y conversa sobre su rutina laboral o familiar.

En esta oportunidad, un comportamiento de Wanda Nara llamó la atención de los seguidores al confesar que tiene una adicción que no puede controlar y que a pesar de que ahora lo controla mejor, años atrás se desesperaba por eso.

La extraña adicción de Wanda Nara

Fue la Criti quien alcanzó a grabar el momento exacto en el que Wanda Nara expresó: "Tengo una adicción que lo sabe muy poca gente, como hielo. Cuando estaba embarazada, estaba tan desesperada por el hielo que llegaba a los restaurantes desesperada pidiendo un plato de hielo".

"Me agarró tal locura con el hielo que Mauro compró una máquila que nos hace hielo constantemente porque comía sólo hielo. ¿Qué locura no? Ahora se me pasó un poco. Algunos dicen que es falta de hierro, pero lo tengo hace un montón y cuando estaba embarazada no tenía mal los valores", agregó Wanda Nara con sinceridad.