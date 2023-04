El Tucu López atraviesa un complicado momento después de su separación con Sabrina Rojas.

Cuando parece que no hay vuelta atrás en esta ruptura, el locutor compartió una significativa imagen que refleja el mal momento que atraviesa. "Estamos en esa, amigo”, manifestó el ex de Jimena Barón junto a una foto con su perro, su incondicional compañero.

Aunque fue sorpresivo, las versiones de separación entre el Tucu López y Sabrina Rojas se confirmaron cuando trascendió la versión de una infidelidad.

La foto del Tucu López tras su separación de Sabrina Rojas

“Estamos separados, pero seguimos hablando. Es muy reciente todo... Yo quizás no me manejé bien porque no tomo dimensión a veces de que soy famoso y me quedé hablando con una chica, pero no pasó nada”, dijo el Tucu López sobre estas versiones. “Yo la amo y creo que esta separación se puede revertir”.

“Estoy muy triste, la estoy pasando mal. La verdad es que nuestra relación fue muy intensa, pasamos mucho tiempo juntos y eso estuvo bueno también. Estoy enamorado, me dio lo mejor y me abrió las puertas de su familia de par en par. Fui muy feliz durante todo este tiempo, quiero recomponer las cosas, lo estoy intentando”, agregó en Intrusos.

Más rumores complican al Tucu López

Después de que el affaire del Tucu López con Damaris, una bailarina cordobesa, saliera a la luz comenzaron a correr más versiones.

Según informó Pochi de Gossipeame hay más pruebas que complicarían al locutor. “A mí me llegó información de que el Tucu habría estado con una bailarina de Sex a los besos, con dos bailarinas... Mientras que estaba todavía en pareja con Sabrina. Hay testigos, no voy a mandar al frente a nadie. La testigo me dijo ‘yo lo vi y jamás dije nada. Lo vi con mis propios ojos’. Esa sería una de las bailarinas con las que después habría estado”, disparó.

Sabrina Rojas y el Tucu López

Luego, amplió sobre esto en su cuenta de Instagram y compartió una foto de quién sería una de las bailarinas con las que estuvo el Tucu López. Además, agregó que la posible fecha sería diciembre de 2021 y que esta persona habría pensado que se trataba de una relación abierta.

