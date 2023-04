Sabrina Rojas reveló los motivos de la ruptura con el Tucu López: “Me separé el lunes después del rumor”

En cuestión de horas, Sabrina Rojas y el Tucu López pasaron de hablar de tener hijos juntos a terminar su relación de más de dos años. La noticia impactó, dado el amor que los artistas demostraban sentir por el otro en redes sociales. La actriz había simplemente anunciado que ya no estaban juntos, sin dar razones. Ahora, en diálogo con Intrusos, rompió el silencio y explicó por qué fue tan determinante con la decisión.

Karina Iavícoli conversó con Rojas, luego de todos los rumores que vincularon al locutor con Damaris Cané, una bailarina cordobesa que fue vista con él en un boliche en Carlos Paz. La actriz dejó en claro que el fin del romance tuvo que ver con este acontecimiento y se mostró muy molesta con la situación. “Me separé ese lunes, después de ese rumor. Porque a mis 42 años no me banco ni el rumor. No me estoy separando desde antes”, expresó.

Sabrina Rojas y el Tucu López.

Sabrina continuó remarcando el momento en el que todo terminó: “No tengo por qué dibujar nada, me separé desde el lunes a la mañana, hasta ese día estaba todo bien”, contradiciendo al Tucu que aseguró que los problemas en la pareja ya venían desde antes.

“Yo sé que él no hizo nada, pero no se manejó bien. Para mí eso es suficiente”, cerró, explicando que las actitudes del locutor no fueron ideales y que lograron romper un vínculo de mucho amor.

Sabrina Rojas y el Tucu López.

Qué dijo el Tucu López sobre la separación de Sabrina Rojas

Por su parte, el locutor habló con el mismo medio y dio su versión de la historia, que fue bastante diferente a la de Sabrina. El Tucu confirmó: “No hay terceras en discordia. No, no hubo nada de eso. Cuando alguien ama a la otra persona, por más que haya una crisis, intenta seguir manteniendo los gestos de la época en la que estaban bien... yo fui al teatro con ella, pero veníamos mal”.

“Estoy muy triste, la estoy pasando mal”, aseguró el ex de Jimena Barón, quien luego reconoció que su accionar en la disco cordobesa no fue correcto: “Yo quizás no me manejé bien porque no tomo dimensión a veces de que soy famoso y me quedé hablando con una chica, pero no pasó nada”.

Para concluir, el Tucu López tomó una postura muy diferente a la de Sabrina Rojas y declaró: “Yo la amo y creo que esta separación se puede revertir”. En cambio, la actriz fue más dura con el estado de la relación y aseguró que se separó luego de escuchar el rumor de que el locutor la había engañado.

H.O