La hermana de Griselda Siciliani usó un Martín Fierro como un martillo y fue furor en redes

Según contó Griselda Siciliani, tenía unos problemas domésticos con una caja de enchufes en su casa y sin poder arreglarlo y peor aún, sin herramientas, no podía solucionarlo, hasta que llegó su hermana menor Paulina quien aparentemente se da mañana con todo y tomó un premio Martín Fierro y lo utilizó como martillo para hacerle el arreglo correspondiente. La actriz sin poder creer lo que veía hizo una historia en su cuenta de Instagram de ese momento.

La hermana de Griselda es socióloga pero demostró darse mucha mañana para los arreglo hogareños. Primero sacó los tornillos de la caja con un cuchillo, luego de desarmarla, una vez reparada, y sin la posibilidad de tener un destornillador a mano o un martillo utilizó la estatuilla para meter los tornillos "a la fuerza" o a presión.

“Mi hermana Paulina es socióloga pero sabe hacer de todo… Hace un tiempo le pedí ayuda en casa (no tengo herramientas). Me dijo: yo me arreglo…”, escribió en la historia de Instagram, que causó furor en la redes y fue comentada por miles de fans. La actriz, madre de Margarita, hija que tuvo con Adrián Suar, tiene cuatro Martín Fierro y uno es de oro. El primero como "actriz revelación" por “Sin códigos”. En 2014 como "actriz protagonista de ficción diaria/telenovela" y otro de oro por “Farsantes”, y el último que ganó fue en 2017 por “Educando a Nina”.

¿Cual de todos habrá sufrido la transformación en martillo?