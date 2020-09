Nicole Neumann reveló a quién más le temía cuando comenzó su carrera

Invitado por video llamada, Marcelo Polino participó de una nota en "Nosotros a la Mañana", el programa conducido por "el Pollo" Alvarez y donde Nicole Neumann es panelista. La charla de actualidad era tema del día hasta que le preguntaron qué pensaba sobre él mismo a la hora de hablar de farándula, y posteriormente, "Nikita" se animó a contar que de chica le tenía miedo.

"Voy a hablar por mí, mi límite es poder hacerte el chiste y ser ácido en tu cara. De lo contrario, es de cobarde. En la Tele te bardeo, pero no en una fiesta. Si yo te hago un chiste, lo tengo que poder sostener cuando te vea, cuando te encuentre. Si no, hay una desventaja para el famoso. Y yo como estoy un poco de cada lado...", contó el periodista pero reconoció que no siempre fue así: "Antes, hablaba mal de la gente. No fui simpático y divertido toda la vida. Fui cambiando, me fui reciclando".

Fue entonces cuando la rubia confesó su terror hacia Polino cuando comenzaba a dar sus primeros pasos: "Yo de chiquita te tenía miedo. Cuando empecé en el medio me daban con un caño, más a mi mamá. Y yo a él le tenía miedo. Después lo conocí, y la mejor onda". A lo que Marcelo a pura risa cerró: "¡Yo te he defendido hasta de tu familia!".