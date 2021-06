Andy Kusnetzoff, uno de los conductores radiales más populares y queridos, lleva más de dieciocho años en el aire con su marca registrada, el ciclo "Perros de la Calle". Con cambio de emisora incluido (pasó de la Metro a Urbana Play) sigue liderando las mañanas radiales.

Además, el ciclo que conduce en Telefé los sábados por la noche "PH: Podemos Hablar" es uno de los más vistos del fin de semana. Pero no sólo en el trabajo las cosas parecen andar con viento a favor para Andy, ya que hace unos años formó pareja con Florencia Suárez, a quien conoció cuando entró como productora de su programa de radio. Tal y como es su costumbre, Flor se ganó un apodo que corrió por cuenta del conductor: "Kourny".

La historia de amor de Andy Kusnetzoff y Florencia Suárez

Florencia es periodista deportiva y fanática de River, en oposición a su marido, reconocido hincha de Boca. Este "enfrentamiento" dio lugar -a lo largo del ciclo- a divertidos intercambios, chistes y chicanas entre ellos que la fiel audiencia disfrutaba y festejaba. Es sabido el vínculo que Andy muestra al aire con los integrantes de su equipo, a quienes trata con confianza y afecto. Por eso, cuando la relación comenzó, nadie notó que había algo más entre ellos.

Según comentó Andy en una entrevista, las cosas no fueron nada fáciles al principio. Cuando le preguntaron cómo fue el momento en el que descubrió que estaba enamorado, el conductor contestó: "Me acuerdo todo, lo que te puedo contar es que un día dije "tengo un problema" y cuando traté de ver qué le pasaba a ella, me di cuenta de que tenía dos problemas, porque a ella no le pasaba lo mismo al principio. Entonces tuve varios... bah, un montón de problemas: tenía que seguir con el programa, no le podía contar a mis compañeros, la piba no me daba bola, a mí me gustaba... Conquistarla fue muy difícil. ¡Hacer un programa de tele comparado con eso no es nada!".

Pero la cosa no terminó allí. El primero en conocer lo que le pasaba a Andy fue Nicolás "Cayetano" Cajg, ex compañero del programa y amigo personal de Andy, casi de casualidad "pero porque estábamos en Mar del Plata y me agarró una hernia por la que me tuvieron que operar de urgencia en Buenos Aires. En ese momento estábamos Flor, Cayetano y yo y se lo tuve que contar porque dije "por ahí me muero". Y cuando se lo dije, él me respondió: Ya lo sé, pelotudo", remarcó.

De acuerdo a los hechos, el amor floreció y se consolidó entre ellos, tanto que Andy (que es muy reservado en cuanto a su vida privada) tuvo que dar cuenta de lo que estaba viviendo años atrás, cuando realizó un duplex con el programa AM que entonces emitía Telefe. En clave humorística, dijo: "No hablo de mi vida privada, estoy de novio".

Posteriormente, el periodista hizo referencia al momento en el que Flor y él le dieron la bienvenida a Helena, su primera hija: "Muy lindas sensaciones tengo de ese día, 4 de agosto de 2016. Tenía mucho miedo, es verdad. Un montón de cosas me daban miedo. Fue un momento increíble, sobre todo cuando la agarré en brazos y se la llevé a Flor, la mamá. Todo fue muy loco, es como una película".

Y la felicidad se va a multiplicar, ya que se viene un nuevo integrante a la familia: en abril de este año, Andy anunciaba en su cuenta de Instagram que Florencia estaba embarazada nuevamente: "Acá estamos, felices los cuatro" fueron sus palabras.

FF