20 años de amor: la historia de Iván de Pineda con Luz Barrantes

Iván de Pineda es uno de los conductores más prometedores y quien logró formar una carrera auspiciosa en la televisión.

Después de sus viajes por el mundo y sus inicios como modelo, el conductor también se convirtió en el ícono de los programas de entretenimiento con Pasapalabra como su ciclo emblema.

Pero su vida privada permanece en la más absoluta reserva y, aunque no le interesa exponerla, mantiene una relación de más de 20 años con Luz Barrantes, quien lo acompaña desde la adolescencia y es hermana de Martín Barrantes, ex marido de Pampita.

Aunque se conoce muy poco sobre su historia, se sabe que ambos se conocieron cuando eran niños y que no están preparados para casarse. Tal como confesó De Pineda en una antigua entrevista, la boda no es un plan por el momento. “Hicimos la lista de invitados y eran como mil personas, y era pagar un montón de plata. El compromiso ya está asumido y tomado. Cada una de las decisiones que se toman son importantes para nosotros. Está buenísimo. Yo me tomo las cosas con responsabilidad", aseguró.

Luego, se refirió su vínculo con Luz después de 22 años de amor. "Hemos generado un tipo de relación bastante especial, que quizás muchos no entienden, pero bueno. Cuando uno ha basado la relación en la distancia, las cosas no son iguales", aseguró.