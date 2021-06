La historia de Julián Bermúdez: el chef que fue víctima de bullying por sobrepeso

Julián Bermúdez, fue el gran ganaor de la decima temporada de El Gran Premio de la Cocina, pero su participación dejó a todos sorprendidos al contar su triste historia de vida. En una charla con Carina Zampini, el cocinero habló de su pasado, sobre todo cuando fue víctima de bullying por su sobrepeso.

“Yo aparezco de alguna manera como un hijo no reconocido por parte de mi padre. Fue una infancia muy complicada para poner en palabras”, comenzó relatando Julián.

Movilizado por su historia, Julián Bermúdez agregó: “Lo último que recuerdo bueno de mi viejo es una receta que me enseñó, en la casa de su madre, de una pasta, y la verdad es que esa fue la última vez que lo vi. Ahí empecé a hacer ese plato, no sé si consciente o inconscientemente, lo traté de replicar durante los siguientes 6, 7 años. Yo tenía dos opciones o me avergüenzo y me pongo mal por todo esto o lo transformo justamente en una receta”.

La historia de Julián Bermúdez: El chef que fue protagonista de una infancia difícil debido al bullying por sobrepeso

Al escuchar esa historia, la conductora contó que desde la producción y sus compañeros tenían una percepción de una personas "soberbia". Como si tuviera "un caparazón fuerte alrededor", explicó la conductora.

Allí fue el momento ideal para revelar que durante su infancia padeció el sobre peso y la violencia de sus compañeros de colegio. “El bullying fue la palabra que marcaba todos los días en mi infancia. Llegué a pesar 148 kilos de chico”, dijo.

Julián, que fue tildado de "egoísta" por su comportamiento en el certamen de cocina, admitió que es "una persona complicada". Y agregó que por esa razón vivió una infancia especial y que ahora, de adulto, tal vez la gente lo ve como altanero pero en realidad, su forma de ser "es un escudo para mantenerse bien".

Cerca del final, Zampini agradeció su honestidad y envió un mensaje de aliento hacía el Chef. “Tus compañeros hablan muy bien de cómo sos fuera de la cámara, de este Julián que es buen compañero, que es divertido, que acompaña, que contiene, que es buena onda”, completó.

Julián Bermúdez es cocinero que acompañará a Ernestina Pais en su nuevo programa de NET TV

"Ernestina y el otro país" llega a la pantalla de NET TV este sábado 19 de junio a las 13hs. Será un ciclo de actualidad, humor y platos increíbles de la mano de Julián Bermúdez.​

La nueva apuesta del canal de la Editorial Perfil y de la productora Kuarzo Entertainment Argentina invita a los televidentes a adentrarse en el universo de las PYMES, al tiempo que propone brindar humor y platos ricos durante el primer día del fin de semana. Todos sábados a las 13.00hs la exconductora de CQC (El Trece y Telefe) abrirá las puertas de su restaurante Milión y desde allí compartirá momentos únicos con sus invitados.

“Es un programa en el cual se invitará a almorzar a un famoso o famosa, que tenga algún emprendimiento, y a cinco pequeños y medianos empresarios”, explicó parte de la producción al portal Exitoína.

“La idea es que el espíritu del emprendedor aparezca en la mesa. Hay que tener en cuenta que las pymes constituyen el 90% de la masa empresaria y que generan el 90% de los empleos en el país”, agregó.

El Chef estará a cargo de la comida de los invitados, y cada fin de semana sorprenderá con un plato innovador.