Lali Espósito no deja de hacer historia y detrás de su imagen exitosa se encuentra, también, un ícono en su Disciplina Tour: la máscara que la artista terminó tatuándose en su brazo.

Lo cierto es que detrás de este diseño particular se encuentra Cecilio Castrillo, un hombre experto en crear máscaras estilo punk y futurista.

Lali Espósito

Quién es el Cecilio Castrillo, el hombre que creó la máscara de Lali Espósito para el disciplina tour

Cecilio Castrillo es diseñador y realiza artesanías en cuero y metal que son auténticas obras de arte hechas a mano. Lo cierto es que este hombre es un artista con todas las letras y fue elegido por Lali Espósito para llevar adelante el accesorio que se convirtió en la marca registrada del Disciplina Tour.

La máscara estilo Punk que lleva Lali está completamente realizada en cuero y metal e incluso la cantante se la tatuó en su brazo.

Cecilio Castrillo nació en España en 1979 y se dedica exclusivamente a realizar estas piezas de arte. El hombre ha trabajado, también, con Beyoncé, Lady Gaga y Madonna.

Cecilio Castrillo

Para Lady Gaga, Castrillo realizó el look más viral de los VMAs. La pieza en cuestión fue un encargo basado en un modelo que ya había diseñado antes, pero con una salvedad: la cantante lo quería en rosa. Aunque esa no fue la primera vez que trabajó con la artista.

Madonna

La relación del creador español con la artista se remonta a 2011, cuando hizo algunas piezas para su gira Born This Way, aunque también ha llevado algún otro accesorio suyo, como un sombrero de cuero que lució para el evento ‘Children in Need’ que tuvo lugar en Manchester aquel mismo año.

Lady Gaga

Sin embargo, Lady Gaga no es la única diva del pop que ha sucumbido frente a los diseños de Castrillo. Este burgalés también colaboró en varias ocasiones con la mismísima Madonna. La primera vez para el espectáculo de la Superbowl en 2012. Tres años después volvieron a contactar con él, esta vez para elaborar los cascos con cuernos que utilizó en sus actuaciones del single ‘Living for Love’, también en los Grammy y en los Brit Awards.

Máscara de Lady Gaga

Una vez más, Lali Espósito se convierte en una artista de talla internacional en todos los detalles.