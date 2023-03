Matzorama es una estrella en redes sociales y ahora se convirtió en el ícono del último video de Lali Espósito. Lo cierto es que este cordobés nacido en Capilla del Monte se adueña de todas las miradas en "Comprame un brishito".

Este humorista cobró popularidad con una serie de videos donde explica, por ejemplo, el curso de vocabulario cordobés, el oraqlia, o su clásico ‘según un estudio’. Comenzó con filmaciones en Snapchat y luego pasó a Instagram y Twitter y hasta tiene sus propios podcasts.

Quién es Matzorama, la estrella del videoclip de Lali Espósito

Con más de 200mil seguidores en Instagram, Matzorama es todo un ícono. El joven vino a vivir a buenos aires hace 19 años y se volvió una figura dentro de las redes sociales. Se hizo famoso tras dar a conocer sus videos en los que hace humor de la cultura cordobesa.

En una entrevista brindada a Perfil, Matzorama contó cómo se gestó el inicio de esto. "Cuando empecé a hacer radio hace algunos años todavía tenía muchas cosas del cordobés pegado y me daba cuenta que la audiencia no entendía cosas puntuales y me fui anotando cuáles eran esas cosa y noté que había un diccionario entero por hacer", declaró.

Matzorama junto a Lali Espósito.

Según él, lo que más caracteriza a los cordobeses es que siempre quieren estar "pasándola bien y cagándose de risa". En su relato aclara que éstos tratan de tener la menor cantidad de problemas posibles y seguir adelante.

Matzorama.

Hoy Matzroama cuenta con numerosos podcasts entre los que se destacan "Viajero del tiempo" junto a la historiadora Pupina Plomer y FoMo con OhMecha. Además, cuenta con su propio programa de radio llamado "Procrastinación asistida" en Radio Nacional Rock 93.7 y otro junto a Tamara Kindermann y Grane Lenco.

CS.