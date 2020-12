La reacción de Nazarena Vélez al conocer a la novia del Chyno Agostini

Tras el compromiso de Barbie, Nazarena Vélez le sumó un nuevo acontecimiento en otro de sus hijos: el Chyno Agostini. De vacaciones en Mar del Plata, la actriz presentó a su nuera.

"El nene un día me presentó a su novia", comentó a través de su Instagram con una imagen del tierno momento con su hijo. A través de las stories, detalló como vive el momento.

"Yo no gano para sustos. Últimamente me están cagando a trompadas emocionalmente hablando, lindo. El otro día Barbarita, ahora el Chyno se me apareció con una nueva novia. La primera vez que me presenta a una novia. Qué nervios que tiene. La piba divina", agregó.

Luego se sumó el Chyno al video, abrazando a su mamá y dando detalles de su pareja: "Estamos juntos hace un mes, estoy contento y nada, no quiero contar más de mi intimidad porque no me gusta. La vas a poder enfocar".

Nazarena cerró sonriente: "Es divina, ya la conocí. Me encanta lo que me está pasando con mis hijos. Es amorosa. El Chyno está contento y si está contento, es lo único que importa. Me encanta me parece una bombona, diosa, tiene un lomazo. Me encanta que mi hijo esté enganchado y que sea lo que dios quiera. Es la primera vez que me presenta a una persona con mucha seriedad, que sea feliz"

Nazarena Vélez mostró el video de cómo fue el compromiso de Barbie Vélez y Lucas Rodríguez

Fue una gran sorpresa para todo el mundo de la farándula: Barbie Vélez y Lucas Rodríguez se comprometieron en el Caribe. La joven pareja decidió dar un gran paso en su relación y la felicidad de ambos fue compartida por su familia, en especial por Nazarena Vélez quien decidió mostrar un cómo fue el momento en que su hija se comprometía.

A través de las historias de Instagram, la actriz habló de este mágico momento en la vida de su hija y aseguró estar muy feliz por la pareja.

En medio de la emoción, Naza les mostró a sus fans un pedacito del momento en que Barbie era sorprendida por su novio en una romántica puesta en escena, con alfombra roja y un gacebo decorado con pétalos de rosas donde Lucas realizó la gran pregunta.