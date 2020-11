La salud de Lío Pecoraro: "Ayer abrió los ojos"

En el día de ayer Fernando Piaggio, amigo y compañero de Lío Pecoraro, compartió un parte médico del Hospital de Clínicas en el que se informó que la salud del periodista estaba complicada. Entre otras cosas, se detalló que estaba en terapia intensiva desde el 3 de noviembre, cursando complicaciones asociadas a su tratamiento para la leucemia.

Pero en el día de hoy la cosa cambió y el conductor del El Run Run del Espectáculo, abrió el programa hablando de su colega. "Está en una lucha que nos es fácil, es jodida, y él lo sabe desde el primer día. Pero ayer despertó, ayer abrió los ojos. Había entrado en terapia intensiva y en el día de ayer despertó", aseguró.

Con notable información, Piaggo dijo: "Yo estuve ahí a su lado. Me dijo 'hierba mala nunca muere', fueron las primeras palabras que me dijo, sonriendo y mirándome a los ojos. Lo segundo que me dijo fue 'el Run Run'. Estaba preocupado por su programa que tanto le ha costado".

"Está como lo conocen: Cabrón. Dice que llame a Sofía Fernández, su médica clínica, y cuando ella va, que es un sol, le dice '¿qué me hicieron?'. Él sigue con los cuidados. Es una lucha paso a paso. Y vamos siguiendo ese minuto a minuto, está en observación y controlado por todos los profesionales. Pero veníamos de días en el que había un Lío dormido y batallando en silencio. Él dijo que esto está decretado, que está ganado. Y acá está este canal que lo apoya", finalizó.

Lio Pecorado delicado: Está en terapia intensiva y con respirador

Esta semana, la comunidad artística pidió oraciones y dadores de sangre para Lío Pecoraro, explicando que no estaba pasando un buen momento. El periodista fue diagnosticado con un tipo de Leucemia por la que debía ser tratado de forma inmediata y de forma agresiva. En todo momento él se mostró optimista, pero en los últimos días su estado empeoró.

A raíz del contexto actual que atraviesa el mundo, con la pandemia de Coronavirus, los especialistas decidieron mantenerlo internado para dar curso al tratamiento. Pero ,según el parte médico, la enfermedad está complicando algunas cuestiones.

Esta mañana, Fernando Piaggio, compartió un parte médico del Hospital de Clínicas en el que se informa cuál es su situación. El comunicado es corto y contundente, detalla que está en Terapia Intesiva desde el 3 de noviembre, cursando complicaciones asociadas a su tratamiento. "Se encuentra estable, recibiendo soporte vital con ventilación mecánica, soporte transfusional y antibióticos".